Les résidents défavorisés de la C.-B. auront accès à plus de soutien juridique

Le procureur général de la Colombie-Britannique, David Eby, a annoncé l'ouverture de huit nouveaux centres d’aide juridique dans la province dès le début de 2020. Victoria investit ainsi deux millions de dollars pour venir en aides aux populations les plus défavorisées.

Chaque centre d’aide bénéficiera de 250 000 $ pour employer des avocats et former des conseillers juridiques dans le but d’améliorer l'accès à la justice sur tout le territoire.

Cela correspond à la stratégie de la province de réduire la pauvreté et améliorer la vie de tous les Britanno-Colombiens , explique M. David Eby.

Le premier centre installé à Vancouver traitera des problèmes relatifs au logement, mais d’autres centres sont prévus à Surrey, à Kelowna, à Kamloops ainsi de dans le nord de la province à Prince George pour donner sans frais de l'aide juridique aux personnes à revenu limité en ce qui a trait au droit en immigration, aux droits de la personne, et au droit de la famille.

Ce sont surtout des services pour ceux qui vivent dans la pauvreté et qui ne peuvent pas accéder aux avocats. Josh Paterson, directeur général, Fondation du droit de la C.-B.

Les subventions seront accordées par l'intermédiaire de la Fondation du droit de la Colombie-Britannique qui assurera un encadrement, des outils et un soutien pour améliorer les services de ces nouveaux centres.

M. Paterson ajoute que ces services sont importants parce que les problèmes juridiques auxquels les plus défavorisés font face ont tendance à être compliqués d’où la nécessité de recevoir l’aide d’un avocat avant que ces problèmes ne deviennent plus complexes.

Il faut aider ces gens avant qu’ils perdent leur logement, leurs emplois, ou leur assistance sociale , s’exclame-t-il.

Selon lui, ne pas résoudre leurs problèmes entraîne des coûts considérables pour le gouvernement.

Plusieurs anciens centres de ce type ont fermé lorsque les budgets alloués à l’aide juridique ont réduit par la province au début des années 2000.