Un sirop d’érable nord-ontarien champion du monde

Le sirop d'érable de Mike Clapperton, un acériculteur du Loring, au sud de Sudbury, a non seulement terminé au premier rang dans la catégorie « sirop d’érable de qualité A, goût ambré et riche » à la Royal Agricultural Winter Fair de Toronto. Il a aussi été choisi par les juges comme le sirop d’érable champion, toutes catégories confondues.

Mike Clapperton était un peu sceptique lorsqu’il a vu son nom sur le site Web de la Royal Agricultural Winter Fair de Toronto, parmi les gagnants du concours des produits de l’érable.

C’était là, mon nom. Je n’arrivais pas à y croire , a raconté Clapperton de chez lui à Loring, à une heure et demie de route au sud de Sudbury.

En fait, j’ai téléphoné au Royal à 8 heures quand ils ont ouvert pour confirmer. “Est-ce réel? Est-ce que ça va disparaître? “ Mike Clapperton, acériculteur

La grande majorité des compétiteurs proviennent du Sud de l’Ontario, auxquels s’ajoute une poignée d’acériculteurs du Québec, de l’état de New York et du Michigan.

Son nom sera gravé sur la coupe John David Eaton. Il recevra un plateau d’argent, un ruban du championnat et un chèque de cinq cents dollars.

Le grand prix avait également été remporté par des producteurs du Nord de l'Ontario l'an dernier. Mike Clapperton succède à Dan et Lori Costello de Powassan, au sud de North Bay et à environ 65 km à l'est de Loring.

M. Clapperton attribue sa victoire à la communauté des acériculteurs qui, au fil des ans, ont partagé de l’information et des conseils et aussi à Dieu tout-puissant, le créateur de toutes les choses, qui nous a donné l’érable, la sève [et] les connaissances nécessaires pour la prendre et la faire bouillir.

Sarah et Mike Clapperton produisent du sirop d'érable sur la propriété familiale depuis plusieurs années. Photo : Courtoisie/Mike Clapperton

Lorsqu’il était plus jeune, sa famille faisait déjà bouillir de la sève d’érable à petite échelle, mais il y a une vingtaine d’années, M. Clapperton a décidé de se lancer dans la production commerciale de sirop d’érable.

C’est la troisième année que Mike Clapperton participe au concours de la Royal Agricultural Fair de Toronto. Il avait obtenu respectivement une deuxième et une cinquième place lors de ses deux premières participations.

Il espère que la victoire aidera son entreprise à croître, mais n’a pas l’intention d’augmenter ses prix.

Je suis toujours loyal envers mes clients , affirme-t-il. Mes clients me disent depuis des années que je fais du bon sirop d’érable. [La victoire ] c’est juste la confirmation qu'ils ont raison.

La Royal Agricultural Fair 2019 de Toronto se termine le 10 novembre.