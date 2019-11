Conseil de ville de Saguenay : la Coalition Fjord se fait à nouveau entendre

Au début de l'assemblée, une quinzaine de militants fermement opposés aux projets caressés par les entreprises Gazoduq et GNL Québec, attendaient la période de questions à l'entrée de la salle des délibérations, tout près de policiers.

Plus tôt lundi, sur sa page Facebook, la Coalition Fjord a invité la population à se mobiliser et à venir éduquer nos élus lors du prochain conseil municipal .

Lors des grandes conférences des spécialistes au sujet du projet GNL/Gazoduc, nous avons pu obtenir une masse importante d'information afin de compléter notre argumentaire contre ce projet , ont écrit les militants.

Les membres de la Coalition Fjord jugent impératif de partager ces informations au plus grand nombre de personnes afin que la population et les élus se positionnent contre GNL et Gazoduq .

La mairesse de Saguenay entourée du directeur général, de la greffière et de conseilles municipaux Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Par ailleurs, Saguenay a profité de la séance pour déposer sa planification stratégique 2020-2030.