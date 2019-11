Le gel temporaire des tarifs d'OC Transpo est-il économiquement viable?

Il y a une augmentation des tarifs prévue le 1er janvier, mais tant que le service n'est pas fiable, j'aimerais que les tarifs soient gelés , explique l'élue du quartier Somerset.

Mme McKenney se demande jusqu'à quel point OC Transpo peut exiger des frais supplémentaires aux usagers sans perdre leur loyauté, d'autant plus que les tarifs ont augmenté de 2,5 % le 1er octobre dernier.

Or, cette suggestion comporte un bémol. La Ville d'Ottawa devrait trouver ailleurs les revenus anticipés liés à l'augmentation des tarifs de transport en commun.

C'est là une tâche peu évidente, considérant que le maire d'Ottawa, Jim Watson, s'est engagé à limiter la croissance de la contribution annuelle des contribuables à 3 %.

Si on gèle la taxe, on n'a pas plus d'usagers. D'un autre côté, il faut qu'on trouve ces montants-là ailleurs, dans d'autres programmes qui sont aussi importants pour notre communauté , fait valoir Mathieu Fleury, le conseiller du quartier Rideau-Vanier.

Par ailleurs, M. Watson a annoncé, vendredi dernier, qu'il allait puiser 3,5 millions de dollars dans un fonds de réserve pour ajouter une quarantaine d'autobus au réseau d'OC Transpo en vue d'améliorer sa fiabilité, tout en faisant pression pour que le constructeur règle les nombreux problèmes du train léger.

Cette dépense imprévue pourrait également avoir un impact sur le casse-tête que devient le prochain budget de la Ville d'Ottawa.

Garder le cap ou intervenir?

Selon Gilles LeVasseur, professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa, OC Transpo doit absolument régler ses problèmes de fiabilité tout en limitant les augmentations de tarifs.

On ne peut pas se permettre de toujours avoir des déficits au niveau du transport en commun. Gilles LeVasseur, professeur de gestion et de droit à l'Université d'Ottawa

M. Levasseur est d'avis qu'Ottawa ne peut pas se permettre que les usagers du transport en commun décident de prendre leur voiture en raison de la perte de temps , ce qui déferait tout le principe d'avoir le train léger .

La Municipalité devra donc tenir compte de ce risque de perdre des usagers au moment d'établir ses priorités budgétaires pour l'année 2020, selon lui.

Avec les informations de Stéphane Leclerc