Niveaux élevés de plomb dans l’eau de plusieurs villes en Saskatchewan

C’est ce qu’a découvert un groupe d'enquête, composé d’universitaires et de médias, qui a comparé les niveaux de plomb de plusieurs villes canadiennes à ceux de Flint, au Michigan, au plus fort de la crise de l’eau potable de 2014 dans cette ville.

Selon cette étude, à Regina, la concentration de plomb dans l’eau pourrait être de 5 à 10 fois supérieure au taux maximum recommandé par Santé Canada.

L’administration municipale mentionne être consciente de ces données, tout en soutenant que son eau est propre à la consommation. L’eau de la ville est saine et propre à la consommation. Nous la testons régulièrement et constamment pendant l’année , a mentionné la directrice du Service des eaux, de la gestion des déchets et de l’environnement de la ville de Regina, Pat Wilson.

Pat Wilson mentionne que la ville est consciente de ces données, mais soutient que l'eau de Regina est propre à la consommation. Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Bouillon

Pat Wilson rappelle qu’un programme de remplacement des conduites d’eau en plomb est d’ailleurs en place depuis 2017. À l’heure actuelle, la Ville remplace environ 100 raccordements de service en plomb chaque année.

À ce rythme, il faudra environ une vingtaine d’années pour remplacer l’ensemble des conduites de Regina. Nous tentons d’accélérer le processus , affirme Mme Wilson.

À Regina, il resterait un peu moins de 3600 conduites d’eau en plomb, selon les estimations de la Ville.

Inquiétude chez les résidents

Shayna Stock demeure dans le quartier Heritage de Regina, où la plupart des maisons ont été construites au début des années 1900.

L’année dernière, elle a reçu une lettre de la Ville lui mentionnant qu’il pourrait y avoir des traces de plomb dans l’eau de sa maison. Un avertissement qui a surpris la Réginoise.

Je vis ici depuis maintenant 10 ans. On ne m’avait jamais mentionné auparavant qu’il y avait une conduite en plomb chez moi , rapporte Shayne Stock.

Shayna Stock demande à la Ville de Regina d'être plus transparente par rapport au problème de plomb dans l'eau. Photo : Bonnie Allen/CBC

Au printemps dernier, Mme Stock a fait tester l’eau de sa résidence. Plusieurs lectures auraient démontré des traces de plomb trois fois plus élevées que les recommandations de Santé Canada. Elle a donc fait installer un filtre dans sa cuisine.

Je pense que nous tenons tous pour acquis que l’eau qui sort de nos robinets est potable. Shayne Stock, résidente de Regina

Shayna Stock aimerait maintenant que la Ville vienne changer sa conduite en plomb. Elle mentionne cependant n’avoir reçu aucune information sur la date à laquelle le remplacement pourrait se faire.

Même problème à Saskatoon

Toujours selon l’étude, la ville de Saskatoon présenterait, elle aussi, un fort taux de plomb dans son eau potable, jusqu’à plus de 10 fois supérieur au seuil établi par Santé Canada.

La Ville de Saskatoon affirme que la grande majorité des quartiers de Saskatoon n’ont pas de conduites de plomb. Il est toutefois possible de trouver des conduites en plomb dans les propriétés situées dans les quartiers construits avant 1950.

Dans ces plus vieux quartiers, il est plus probable de retrouver du plomb dans l’eau laissée stagnante pendant six heures ou plus, explique la Ville.

Il faut laisser l’eau couler pendant au moins cinq minutes si elle va être consommée. L’eau demeure cependant sécuritaire pour d’autres usages comme laver la vaisselle ou arroser les plantes , affirme la directrice générale des services publics et de l’environnement, Angela Gardiner.

Selon les estimations de la Ville, il resterait environ 2700 branchements d'eau en plomb à Saskatoon. Photo : Trevor Bothorel/CBC

Dans un communiqué, la Ville des Ponts mentionne que sur les 4900 branchements d’eau en plomb répertoriés en 2017, près de 2200 ont déjà été remplacés. La Ville s’attend à ce que tous les raccordements soient remplacés d’ici 2026.

Une fois dissous dans l’eau, le plomb est incolore, inodore et sans goût, ce qui le rend impossible à détecter sans un test de laboratoire.

Avec les informations de Bonnie Allen, Kendall Latimer, Marie-Christine Bouillon et Alexis Lalemant