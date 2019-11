Le maire de Saint-Élie-de-Caxton veut être à l’écoute des citoyens

L’annonce en a été faite à la séance du conseil municipal, lundi soir. La première rencontre aura lieu le 18 novembre de 19 h à 20 h.

Il s’agit de la suggestion d'un résident qui propose d’appeler cet exercice L’heure du citoyen , une formulation adoptée par la Municipalité.

Le maire n’a d’autre fonction, pendant cette heure-là, que d’écouter les citoyens qui ont des avis, des conseils, des reproches, des réprimandes, des suggestions , a expliqué M. Gauthier.

Déjà, on est à l’écoute, mais si on peut l’être plus, moi, je ne demande pas mieux. Robert Gauthier, maire de Saint-Élie-de-Caxton.

Une trentaine de personnes ont assisté lundi soir au conseil municipal de Saint-Élie-de-Caxton. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Ça peut nous amener plein d’idées intéressantes et [nous amener] à mieux nous comprendre, de part et d’autre , affirme le maire.

Les deux premières années du mandat du maire Robert Gauthier ont été marquées par beaucoup de grogne venant des citoyens. Il y a notamment eu sept démissions dans l’appareil municipal depuis l’entrée en poste du nouveau maire.

La relation est aussi tendue Fred Pellerin qui n’a pas réussi à s’entendre avec la Municipalité pour renouveler le guide audio diffusé durant la Féérie de Noël dans les carrioles et qui a abandonné l’idée de construire une salle de spectacle dans le village.

Le conteur a d'ailleurs été questionné au sujet des frictions avec la Municipalité lors de son passage à l'émission Tout le monde en parle.

Le maire affirme qu'il est content que Fred Pellerin ait redit dimanche soir, sur les ondes de Radio-Canada, qu'il a plein de projets pour Saint-Élie-de-Caxton. La fin de la collaboration avec le conteur ça nous oblige à faire une remise en question, [...] à revoir nos façons de faire et à peut-être d'offrir autre chose aux citoyens, parce que oui, il y a Fred, y a les contes, l'imaginaire, mais il y a aussi autre chose , précise-t-il.

M. Gauthier a par ailleurs pris le temps, lors de la séance du conseil lundi soir, de féliciter Fred Pellerin pour son Félix. Il a souligné que cette reconnaissance rejaillit sur tout Saint-Élie-de-Caxton et il lui a souhaité bonne chance dans tous ses projets .

Le conseil municipal de Saint-Élie-de-Caxton a adopté lundi un nouveau plan de sécurité civile pour remplacer celui qui date de 2014. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Vers un nouveau plan de sécurité civile

Le conseil municipal a adopté lundi soir le nouveau plan de sécurité civile qui sera soumis au gouvernement du Québec pour approbation.

Le maire de Saint-Élie-de-Caxton et les conseillers municipaux ont été critiqués l’hiver dernier pour leur gestion de la tempête qui avait entraîné des pannes de courant.

Des citoyens leur reprochaient de ne pas avoir appliqué le plan de la sécurité civile en cas de situations d’urgence. Le maire avait répliqué que le précédent conseil municipal n’avait pas bien mis en place le plan de sécurité civile.

Dans notre mise en jour, on s’est assuré d’avoir les équipements identifiés dans le premier plan, mais [pour lesquels] la Municipalité n’avait pas fait de démarches d’achat , dit-il.

Je pense qu’on a fait un pas important. Robert Gauthier, maire de Saint-Élie-de-Caxton

L’absence d’une génératrice à la municipalité avait causé du mécontentement.

Dans le cas de la génératrice, on a maintenant une connexion qui permet d’en louer une et on va signer une entente avec une entreprise privée pour la location , a précisé le maire lundi soir. Acheter une génératrice aurait coûté cher, dit-il, environ 60 000 $.

L’achat d’équipements pour les feux en forêt et l’adoption d’une entente de collaboration avec la Municipalité Saint-Mathieu-du-Parc devraient aussi améliorer la capacité d’action de Saint-Élie-de-Caxton, selon Robert Gauthier.

Prochaines étapes du projet parc nature et culture

Les élus de Saint-Élie-de-Caxton ont approuvé lundi une dépense de 35 000 $ pour la réalisation du projet parc nature et culture.

En tout, le conseil municipal a prévu dépenser 105 000 $ sur trois ans pour ce projet de 800 000 $.

Le maire affirme avoir consolidé 85 % du financement, à l’aide de subventions, notamment.

Robert Gauthier, qui tient beaucoup à ce projet, affirme qu’une ébauche du projet sera soumise aux citoyens d’ici les Fêtes, afin de recueillir leurs commentaires.

Il espère que les travaux commenceront à l’été 2020, pour une ouverture à temps pour la saison estivale de 2021.

Le projet comporte l’aménagement de sentiers qui mèneront, entre autres, au calvaire.

Une scène en nature est aussi prévue. Robert Gauthier précise que Fred Pellerin y sera le bienvenu, s’il le désire.