Si Elizabeth May a annoncé qu’elle démissionnait de son rôle de chef du Parti vert pour entamer une nouvelle étape professionnelle, les membres de sa formation politique sont, eux aussi, prêts à tourner la page.

C’est un moment excitant pour le Parti vert, une sorte de nouvelle ère qui commence , déclare Emma-Jane Burian, l’organisatrice des marches pour le climat à Victoria. Cette militante verte estime que Mme May a pris la bonne décision en se retirant et elle espère qu'une nouvelle génération pourra prendre la relève.

Ce départ va assurément créer un « bouleversement » au sein du parti, reconnaît l’ancienne candidate de Vancouver-Granville, Louise Boutin. Après tout, certains auraient voulu garder Mme May « pour toujours », rappelle celle qui s’implique au sein du parti depuis plus de 12 ans.

Un choix « logique »

L’idée que la députée de Saanich–Gulf Islands en Colombie-Britannique puisse quitter la direction du parti pour relever d’autres défis professionnels était dans l’air, mais les membres ne s’attendaient pas à ce que cela se fasse aussi rapidement.

David Merner, ancien candidat des Verts pour Esquimalt-Saanich-Sooke, songe à se lancer dans la course à la chefferie. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Le choix est pourtant logique, selon David Mermer, récent candidat des verts dans Esquimalt-Saanich-Sooke. Elle voulait un changement, elle pense à son avenir, elle veut être présidente de la Chambre des communes , dit-il.

Une femme remarquable

Que l'on soit en faveur de son départ ou non, les voix s’unissent pour souligner sa contribution importante envers le parti et les causes qu'il défend.

C’est vraiment une femme remarquable, qui a tellement donné d’années au parti vert, et je pense que les militants vont entièrement comprendre , dit-il.

Elle a bâti le Parti vert au Canada, on lui doit ce crédit et on doit respecter sa décision. David Mermer, récent candidat des verts dans Esquimalt-Saanich-Sooke

Un chef crédible

Un nouveau chef sera élu en octobre 2020. Les 11 mois de campagne qui s’annoncent seront l'occasion de tirer des leçons du résultat du Parti vert aux dernières élections, estime David Merner, qui songe à se porter candidat.

Le nouveau chef devra avoir de l’expérience en politique, comprendre les enjeux nationaux et être bilingue, affirme M. Merner. Mais avant tout, il faudra que ce soit quelqu'un dont la crédibilité soit reconnue par les Canadiens.

Les prochains mois serviront à écouter ce que les membres et les électeurs ont à dire, selon lui. Je pense qu’il y aura un vrai débat, pas juste sur la bonne personne pour être chef, mais aussi sur la direction que doit prendre le parti , dit M Merner.

Avec les informations d'Adrien Blanc et de Kim Vermette