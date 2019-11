Les eaux du Nouveau-Brunswick en bonne santé, selon une étude

En 2003, le gouvernement a demandé à des scientifiques de surveiller les 2500 lacs et 60 000 km de cours d'eau et de rivières du Nouveau-Brunswick. Dans leur rapport final publié lundi, les chercheurs concluent que les eaux sont de bonne qualité.

Les chercheurs ont procédé à des échantillonnages annuels de 2003 à 2016 pour évaluer la qualité des eaux de la province au fil des années. Le gouvernement voulait mieux comprendre ce qui avait un impact sur la santé des différents cours d'eau.

Le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Jeff Carr, souhaite poursuivre le travail de surveillance pour maintenir la bonne qualité de l'eau des lacs et des rivières.

De bonnes nouvelles

Cinquante-cinq stations d'observation ont été installées au Nouveau-Brunswick et des échantillonnages y ont été pris plusieurs fois par année.

Le ministère prend en compte 11 critères pour évaluer la qualité de l'eau : la présence d'arsenic, d'ammoniac, de chlorure, de cuivre, d'oxygène dissous, de fer, de nitrate, le niveau de pH, le phosphore, la turbidité et le zinc.

Sur les 55 cours d'eau étudiés, 8 ont reçu la note « passable », dont la rivière Kennebecasis, la rivière Aroostook, la rivière Lepreau, la rivière Petitcodiac, la rivière Oromocto, et trois stations du fleuve Saint-Jean.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Une carte qui montre la note obtenue par chaque cours d'eau. Photo : Ministère de l'Environnement du Nouveau-Brunswick

On voit toutefois dans le rapport une nette amélioration de la qualité générale des eaux de la province depuis 2003.

Aucun cours d'eau de la province n'a reçu la note « médiocre ».

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Tous les cours d'eau de la province sont en bonne santé relative. Photo : Ministère de l'Environnement du Nouveau-Brunswick

Dans le document, le ministère constate une nette amélioration des programmes et des règlements de gestion des eaux de surface de la province au cours des dernières années, ce qui a joué un rôle clé sur la santé de l'eau à long terme.

Quelques préoccupations

Bien que les résultats soient de bon augure, le ministère exprime quelques inquiétudes.

Il constate par exemple la prolifération d'algues bleu-vert dans plusieurs cours d'eau.

Les proliférations d’algues peuvent former une écume à la surface de l'eau, produire une odeur nauséabonde et peuvent modifier la couleur de l’eau (vert,bleu ou rouge) , peut-on lire dans le rapport. Certains types de cyanobactéries sont capables de produire des toxines qui sont potentiellement dangereuses pour les humains et les animaux.

Un échantillon d'eau présente une quantité importante d'algues bleu-vert. Photo : Associated Press / Haraz N. Ghanbari

Lors de l'étude, les chercheurs ont identifié 15 lacs et 1 rivière qui présentaient des proliférations d'algues bleu-vert.

Ils ont aussi trouvé plusieurs espèces aquatiques envahissantes dans certaines régions du Nouveau-Brunswick.

Les espèces aquatiques envahissantes peuvent être introduites dans les lacs et les rivières du Nouveau-Brunswick par le biais de la navigation de plaisance, la pêche (en utilisant des appâts non indigènes ou par leur présence sur l’équipement de pêche) et l’ensemencement illégal , nous apprend l'étude.

L'érosion, les sédiments, la contamination bactérienne et l'évolution de la température des eaux sont aussi des facteurs qui inquiètent les chercheurs.

De nouveaux enjeux

Le ministère indique aussi que les cours d'eau du Nouveau-Brunswick sont sujets à des enjeux naissants, dont la pollution, par l'entremise des produits de consommation humaine.

Au cours des plus récentes décennies, de nouvelles substances chimiques ont été détectées dans les cours d'eau du Canada , explique-t-on.

Des microplastiques qui se retrouvent dans nos eaux Photo : Titter/Oceanwise

On rapporte que ces substances sont souvent utilisées par les industries ou se trouvent dans des produits pharmaceutiques et de consommation humaine, qui posent un risque pour l'environnement.