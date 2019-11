Des logements sociaux sur le terrain de l’ancien Aréna Gilles-Tremblay

Des espaces verts seront également aménagés dans le secteur, a indiqué lundi le maire de Québec, Régis Labeaume. Au-delà du simple logis, nous souhaitons créer des milieux de vie attrayants et inclusifs pour tous les citoyens. Les besoins étaient criants à Beauport, selon le maire.

Les trois bâtiments de trois à quatre étages seront construits à l’est de l’intersection de l’avenue Larue et le boulevard Louis-XIV. D’une superficie de 19 000 mètres carrés, le terrain était vacant depuis la démolition de l’ancien aréna Gilles Tremblay en 2015.

Le projet permettra la mixité sociale , ajoute Émilie Villeneuve, membre du comité exécutif responsable du logement social. Des jeux seront créés dans les espaces verts aménagés sur le terrain, ajoute-t-elle.

La ville espère pouvoir débuter la construction d’ici 2021.

Elle tiendra une consultation publique dans les prochains mois.

Le projet de logements sociaux sera entouré d'espaces verts. Photo : Ville de Québec

Accès-famille

En plus des logements sociaux, la Ville souhaite construire des unités d'habitation qui seront accessibles par le biais du programme Accès Famille.

Le programme lancé en 2015 favorise l’accession à la propriété aux ménages dont les revenus annuels ne dépassent pas 120 000 $. Les familles qui répondent à tous les critières du programme peuvent obtenir un prêt sans intérêt équivalent à 5,5 % du prix de vente de la résidence pour les aider avec la mise de fonds initiale.

Le programme accès-famille avait connu peu de popularité auprès des futurs acheteurs. Il semble que davantage de familles en ont profité ces dernières années.