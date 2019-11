Retour à la case départ pour le projet de salle intermédiaire à Sherbrooke

En séance du conseil municipal lundi, des fonctionnaires ont expliqué que malgré les nombreuses rencontres avec le consortium composé des firmes d’architecture et d’ingénierie Cimaise Inc., Atelier Big City, Pageau Morel inc, Vinci Consultants et Groupe EGP., ceux-ci n'ont jamais été capables de présenter un projet respectant les budgets alloués et les échéanciers pour la réalisation du projet, entre autres.

Choisie parmi 10 candidates, l'équipe avait obtenu le mandat d'élaborer les plans et devis de son concept au terme d'un concours d'architecture et avait six mois afin de passer à la phase des travaux.

À plusieurs reprises, on a demandé des correctifs pour que les plans et devis reflètent les paramètres prévus au concours architectural, des correctifs qui n'ont pas été livrés dans la dernière phase , explique la directrice générale adjointe, développement et partenariats, à la Ville de Sherbrooke, Marie-France Delage.

On ne met pas fin au processus, a-t-elle cependant précisé. L'ensemble des partenaires au projet, que ce soit Côté scène et nos partenaires financiers qui sont les gouvernements provincial et fédéral, tout le monde a confirmé son intention de poursuivre et maintenir son assistance financière.

Au total, le projet est évalué à 8,3 millions de dollars. La Ville de Sherbrooke y investit 1,1 million de dollars.Quant aux gouvernements provincial et fédéral, ils offrent des subventions de 4 M$ et 2,7 M$ respectivement. La Ville lancera un nouveau concours semblable en janvier avec l'objectif de commencer le chantier en 2021.

On pense toujours que c'est possible de le respecter , assure Marie-France Delage.

Le gestionnaire de l'endroit, Côté scène, qui doit injecter 500 000 $ dans le projet, admet être impatient, mais dit toujours avoir espoir que la salle se concrétise à courte échéance.

C’est une décision qui est triste, qui est difficile, mais on a été de toutes les étapes et on peut témoigner de la rigueur [de la Ville]. Si cette décision a été prise par les équipes de la Ville, on considère que c’est la bonne décision , a souligné devant les élus Lili Bergeron, directrice générale de l'organisme Côté scène.

Plus de 300 000$ ont néanmoins été payés en honoraires par la Ville de Sherbrooke, qui intentera un recours en dommages et intérêts auprès du consortium.