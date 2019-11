Technologies Orbite : un repreneur toujours sur les rangs

Le démantèlement de l'usine de Cap-Chat demeure une option, mais ce n’est pas la seule, assure le contrôleur de PricewaterhouseCoopers, Christian Bourque.

L’autre option sur laquelle on travaille, c’est une vente avec une partie qui a encore de l’intérêt et qui a la capacité financière de l’acquérir. Les espoirs ne sont pas tous éteints. Ça, je vais être fixé au cours des prochains jours ou des prochaines semaines , précise M. Bourque.

L’échéance de ces discussions est le retour du dossier à la Cour supérieure le 26 novembre.

Usine de Technologies Orbite (archives) Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Jusqu’à maintenant aucune offre d’achat n’a été retenue par le Syndic. Les repreneurs, qui sont des entreprises qui œuvrent dans des domaines connexes à celui d’Orbite, ont soit déposé des offres jugées insuffisantes ou ils n’étaient pas financièrement assez solides pour déposer une offre valable.

Deux des compagnies étaient des juniors qui devaient réunir des capitaux pour procéder à l’acquisition des actifs, ce qui ne s’est pas concrétisé , précise M. Bourque.

Le contrôleur souligne que les frais de l’usine demeurent importants. Ça coûte de l’argent tous les jours, il y a de la surveillance en continu, note Christian Bourque. Si quelqu’un ne m’arrive pas avec une offre concrète avec laquelle il va être en mesure de prendre possession de l’usine à court terme, je ne peux pas continuer à discuter. Je suis obligé de travailler sur une option de démantèlement.

Tout plan de démantèlement ou proposition doit être approuvé par les créanciers.

Une dette de 53 M$

La dette totale de Technologies Orbite est de 53 millions de dollars, dont un peu plus de la moitié, 30 millions, a été contracté auprès des créanciers garantis. Investissement Québec est l'un de ces créanciers.

Les petites entreprises gaspésiennes comme les nombreux petits actionnaires qui ont cru à la technologie d’Orbite ne reverront pas la couleur de leur argent.

Christian Bourque, contrôleur de PricewaterhouseCoopers (archives) Photo : Radio-Canada

Prendre une technologie et l’amener à un niveau d’exploitation industrielle et commerciale, ça comporte beaucoup de risques , observe Christian Bourque.

Technologies Orbite n’est pas la première entreprise à avoir une des difficultés à franchir cette étape. Pour Technologies Orbite, le défi était de construire un calcinateur assez robuste pour soutenir une production industrielle d’alumine de haute pureté.

Une reprise ne va pas sans risque non plus, même si les brevets sont parmi les actifs mis en vente. C’est sûr qu’une technologie qui a fait ses preuves et qui permet de s’en aller vers une exploitation commerciale et continue va prendre plus de valeur qu’une technologie qui est peut-être prometteuse, mais qui a entraîné deux ruptures d’opération , commente le contrôleur.

Usine de Technologies Orbite (archives) Photo : Radio-Canada / Claude Côté

Si le syndic entamait les procédures de démantèlement, les travaux ne seraient pas effectués avant le début de l’hiver.

Une équipe d'ingénieurs est d’ailleurs sur place cette semaine pour faire l’évaluation des travaux. Les ingénieurs ont aussi été mandatés pour évaluer la valeur de revente des équipements. Le démantèlement pourrait s’étendre sur plusieurs mois.

Il est aussi dans les plans du contrôleur de mettre en vente le bâtiment lorsqu’il sera vidé de ses équipements.