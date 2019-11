Blaine Higgs ne croit pas aux promesses de Joi Scientific

Basée en Floride, Joi Scientific se vante d'avoir découvert un moyen de générer efficacement de l'électricité à partir d'hydrogène, une technique qui pourrait s'avérer révolutionnaire si elle fonctionne.

Mais Joi Scientific a admis que sa technologie ne fonctionne pas comme prévu, au grand dam d'Énergie NB, qui avait même ouvert un laboratoire aux États-Unis pour l'étudier.

En entrevue lundi, le premier ministre du Nouveau-Brunswick se dit inquiet à la lumière de ces nouveaux renseignements.

Joi Scientific promet de révolutionner la production d'électricité à base d'hydrogène. Des physiciens estiment que ses technologies défient les lois de la physique. Photo : Radio-Canada / Joi Scientific

Il ne croit pas que les développements scientifiques que prétend posséder l'entreprise soient réels.

Jusqu’à présent, ça ne regarde pas très bien, selon ce que j’ai entendu des rapports , dit-il.

Après avoir appris que Joi Scientific s'était trompée dans ses calculs et que ses résultats étaient décevants, le premier ministre croit qu’il est temps pour lui de rencontrer les dirigeants afin d’en apprendre davantage.

Il n’est pas question de continuer à envoyer de l’argent pour un projet qui ne fonctionne pas , admet Blaine Higgs. Nous ne pouvons pas rester en retrait et seulement regarder, nous devons être activement engagés, mais d’une manière prudente.

La confiance d'Énergie NB

Le PDGPrésident directeur général d'Énergie NB, Gaëtan Thomas, a indiqué plus tôt cette année que la technologie secrète de Joi Scientific pourrait générer de l'hydrogène à partir de l'eau de mer.

Le PDG d'Énergie Nouveau-Brunswick, Gaétan Thomas, reste optimiste. Photo : Radio-Canada

L'un des brevets de la société revendiquait des résultats atteignant 200 % d'efficacité, mais un ancien employé de Joi Scientific a déclaré à CBC que la production d'énergie ne représentait pas plus de 20 %.

Gaëtan Thomas a toutefois rapporté vendredi dernier qu'un seul test effectué ces derniers mois avait eu des retombés de 20 % et que les autres avaient obtenu de bien meilleurs résultats, ajoutant même qu'il y avait un « potentiel ».

M. Thomas a déclaré que les accords de confidentialité l'empêchent néanmoins de donner les chiffres. Il explique que la technologie doit prouver une efficacité au-delà de 70 % pour être considérée comme viable , ce qui n'était pas encore gagné.

Joi Scientific est une jeune entreprise basée en Floride qui prétend avoir trouvé une façon rentable de produire de l’hydrogène à partir de l’eau de mer. Photo : Joi Scientific

De nombreux joueurs travaillent avec nous à ce sujet à l'heure actuelle et quelques joueurs [sont] très puissants , dit Gaëtan Thomas. Nous devrions donc être en mesure de déterminer dans quelques mois si nous pouvons aller de l'avant ou non.

Un ancien employé de Joi Scientific, identifié par le pseudonyme d’Alex, affirme qu’il est impossible de produire de l’électricité comme le soutient l’entreprise. Il dit qu'elle n’a même pas pu faire une démonstration. La production, selon lui, n’a jamais atteint ce que l’entreprise promettait.

Des entreprises japonaises peu convaincues

Joi Scientific a annoncé que deux autres entreprises au Japon qui s'intéressaient à ses technologies ont décidé de ne pas signer de contrat avec elle pour l'instant.

Ces investisseurs sont Mitsubishi HitachiPower Systems et Softbank's Vision Fund, qui ont souligné avoir besoin de plus de preuves et de résultats pour continuer les démarches.

Ces renseignements ont été transmis lors d'un appel téléphonique entre le PDG de Joi Scientific, Traver Kennedy, et ses investisseurs.

Traver Kennedy, fondateur de Joi Scientific, assure que « l’hydrogène 2.0 signe le début d’une nouvelle ère » dans une vidéo promotionnelle en ligne. Photo : Radio-Canada

Joi Scientific était en pourparlers avec Mitsubishi, qui est l'un des principaux donateurs des Jeux olympiques, au sujet de la démonstration de sa technologie au cours de l'événement mondial de 2020 à Tokyo. Mais le PDG indique n'avoir reçu aucun financement ou démonstration d'intérêt [de la part de l'entreprise japonaise] pour en faire une réalité.

Joi Scientific, une entreprise partenaire d'Énergie NB, a découvert qu'elle calculait mal sa production d'électricité à partir d'hydrogène. Photo : CBC/Karissa Donkin

Traver Kennedy explique que cet appel a eu lieu alors que Joi Scientific se trouve dans ce qu'il qualifie de « point d'inflexion », c'est-à-dire au milieu d'un audit technologique sur son procédé. L'audit a été motivé par la prise de conscience qu'ont eue les responsables de Joi Scientific au sujet des mauvais calculs de l'énergie dans leurs laboratoires et de l'inefficacité de leur technologie lors des tests.

Selon ce que rapporte CBC, le PDG de Joi Scientific a avoué lors de cet entretien que les résultats de ses nouveaux calculs étaient « décevants », ce qu'il a qualifié de « faible rendement du système ». CBC a obtenu un enregistrement de l'appel, qui s'est déroulé entre la mi-juillet et la fin août.

Avec les informations de Michel Corriveau et de CBC