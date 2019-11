Près de 2 M$ pour la zone récréative du futur Quartier Sainte-Famille

Les élus ont autorisé un règlement d'emprunt de 1,9 million de dollars qui couvriront l'achat du terrain de près de 39 000 mètres carrés, les taxes et les intérêts.

La partie du terrain qui doit être achetée par la Ville de Sherbrooke et s'ajouter au mont Bellevue. Photo : Radio-Canada / Emilie Richard

Celui-ci doit notamment permettre l'aménagement d'une piste multifonctionnelle qui relierait la rue du Montagnais aux rues Galt Ouest et Lalement ainsi que les sentiers du parc du Mont-Bellevue.

L'un des objectifs est de rendre plus accessibles le mont Bellevue et le campus de l'Université de Sherbrooke aux piétons et aux cyclistes par l'ajout de sentiers et d'escaliers.