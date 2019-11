Le Manitoba cherche des jeunes pour un Conseil consultatif pour la protection du climat

Le gouvernement manitobain amorce un processus de recrutement de membres pour le Conseil consultatif spécial de la jeunesse, qui aura pour mission de proposer des idées et des perspectives de lutte contre les changements climatiques.

L’annonce a été faite lundi par la ministre de la Conservation et du Climat, Sarah Guillemard.

Les aspirants aux postes doivent avoir entre 15 et 25 ans au 10 novembre. Ils doivent comprendre les enjeux climatiques, en plus de représenter la diversité du Manitoba.

Le conseil sera constitué de neuf membres et relèvera directement du Conseil consultatif d’experts sur le Plan vert et climatique de la province, qui fournit des conseils techniques indépendants et spécialisés à la ministre du Développement durable.

Selon Mme Guillemard, la mise en place de ce conseil est la preuve que le gouvernement est à l’écoute des jeunes. Nous avons vu et entendu les appels des jeunes de la province et du monde entier , dit-elle.

Elle souligne que les jeunes souhaitent participer aux efforts de protection de la planète.