Microsoft Japon teste la semaine de travail de 4 jours et sa productivité augmente de 40 %

Tandis que la semaine de travail de quatre jours est de plus en plus populaire dans les entreprises en démarrage, Microsoft a décidé de tester l’idée pour un mois dans ses bureaux japonais, où travaillent plus de 2 300 personnes. Sans surprise, ses employés en sont sortis plus heureux. Ce qui surprend peut-être un peu plus est que leur productivité a augmenté de près de 40 %.