Doug Ford se pose en défenseur de l'unité nationale

Il s'inquiète de voir le sentiment d'aliénation dans l'ouest du pays, même s'il dit comprendre parfaitement les préoccupations.

Les Albertains transfèrent 20 milliards de dollars chaque année au gouvernement fédéral et ils se sentent ignorés. Il faut travailler ensemble, envoyer un message au monde entier. Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Doug Ford mentionne aussi le fait que le Bloc québécois a remporté plus de sièges que tout autre parti au Québec le 21 octobre dernier.

Bref, les symptômes d'un malaise dont il faut s'occuper selon lui.

Le premier ministre ontarien propose donc ses services comme médiateur pour s'attaquer à ces enjeux et pour unir le pays. Il a suggéré à ses collègues premiers ministres provinciaux et territoriaux de tenir une rencontre d'urgence du Conseil de la fédération à Toronto. Au nom de l'unité nationale.

C'est toutefois le président du Conseil qui peut demander une telle rencontre. C'est donc au premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, de déterminer s'il doit y avoir une telle réunion à Toronto.

Quel est l'objectif?

Mais pourquoi Doug Ford décide-t-il d'agir comme facilitateur de l'unité nationale, lui qui a fait des contorsions pour éviter de s'immiscer dans la campagne électorale fédérale, au point d'ajourner les travaux de la législature ontarienne?

Le politologue Peter Graefe de l'Université McMaster de Hamilton Photo : Radio-Canada

Pour le politologue Peter Graefe de l'Université McMaster, il ne fait aucun doute que le premier ministre tente de redorer son blason, de mettre de côté ses propres difficultés en Ontario dans l'espoir que le vent tourne.

Ça lui donne une manière d'avoir l'étoffe du leader, l'étoffe du chef rassembleur. Même si au niveau provincial, il n'a pas vraiment pu jouer ce rôle avec du succès. Peter Graefe, politologue à l'Université McMaster

Doug Ford a connu une première année au pouvoir tumultueuse avec des décisions impopulaires, des volte-face, et un taux d'approbation très bas.

Dans un courriel, approuvé par le parti progressiste-conservateur, et envoyé à ses partisans, Doug Ford demande une contribution de 2 $ pour aider à la réunification du pays.

Nous devons nous occuper de tout le pays, pas simplement de nous-mêmes. Je suis un bon ami de ces premiers ministres de l'ouest et du Québec. [...] Si tu es avec moi, et j'espère que tu l'es, aide-nous. Clique ici pour donner 2 $. Nous avons beaucoup de travail à faire. Extrait du courriel signé par Doug Ford envoyé aux partisans du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario

Le premier ministre ontarien Doug Ford serre la main au premier ministre albertain Jason Kenney. Photo : Radio-Canada

Je pense que monsieur Ford se sent un peu dépassé par plusieurs des dossiers au niveau provincial. Le fait qu'il ait des relations personnelles assez favorables avec plusieurs premiers ministres lui laisse penser qu'il a cette capacité à trouver des solutions. S'il se sent assez frustré au niveau des politiques provinciales, je pense qu'il se sent utile et pense qu'il peut faire une différence à ce niveau-là. Peter Graefe, politologue, Université McMaster

Quelques appuis

Le premier ministre ontarien ne fait pas cavalier seul. En conférence de presse lundi, le maire de Toronto, John Tory, a publiquement appuyé sa démarche.

Pourtant, les deux hommes ont eu des relations tendues par le passé.

Le premier ministre Doug Ford (à g.), en compagnie du maire de Toronto John Tory. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Ils étaient des adversaires dans la course à la mairie de 2014 et se sont affrontés plus récemment lorsque le premier ministre a décidé de réduire la taille du conseil municipal de Toronto.

En prenant cette initiative, le premier ministre Ford agit comme il se doit. Les premiers ministres ontariens ont historiquement rassemblé ce pays. C'est une fédération. Quand nous avions des difficultés il n'y a pas si longtemps, l'Alberta nous aidait. Et ils ont de la difficulté présentement. John Tory, maire de Toronto

L'opposition dubitative

Mais plusieurs doutent des bonnes intentions du premier ministre. L'opposition à Queen's Park se demande comment un premier ministre qui veut traîner le gouvernement fédéral en cour pour contester sa taxe du carbone peut réellement agir comme médiateur pour assurer une unité nationale.

Je ne vois vraiment pas comment le comportement de Doug Ford peut aider le Canada. Andrea Horwath (NPD), cheffe de l'opposition officielle à Queen's Park

Andrea Horwath, chef du Nouveau Parti démocratique de l'Ontario (archives) Photo : Radio-Canada / Pierre-Olivier Bernatchez

Peter Graefe parle d'un Doug Ford avec une vision encore tranchée et partisane, tout le contraire d'un leader qui tente de trouver des compromis et de rassembler les gens.

Doug Ford a-t-il vraiment changé? Oui le ton à l'Assemblée législative incite moins à la confrontation. Doug Ford a remplacé certains membres de sa garde rapprochée. Il a modifié son conseil des ministres en juin dernier. Mais sous la forme, le fond a-t-il changé?