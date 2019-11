Portrait, de Danielle Robitaille

Biographie

La pratique artistique de Danielle Robitaille oscille entre les arts visuels et la poésie. La Montréalaise est étudiante à la maîtrise en arts visuels et médiatiques à l'UQAM. Cette dualité lui permet d'inclure la textualité à son travail pictural et de chercher dans ses poèmes de nouvelles façons de nommer la couleur des jours et ce qui les habite.

Premières lignes

Ce qu’en pense le comité de sélection

« Histoire affolée et affolante d’un portrait à concevoir dans l’espace clos de l’atelier, la poésie flirte ici avec les arts visuels et le mode conceptuel, pour atteindre "ta voix sans retouche". Les procédés, les textures lumineuses, les matériaux défilent dans l’imaginaire et proposent de trouver la formule et la recette parfaites parmi les tubes de couleur et les pigments pour viser avec justesse la représentation fantasmée et réelle de l’autre. Une suite d’une grande originalité qui décloisonne les genres et questionne l’acte de création. »

Véronique Cyr, membre du comité de sélection 2019