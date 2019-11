Plus de neige, moins de main-d'œuvre : le déneigement en crise

Les quantités plus importantes de précipitations et le manque de main-d'oeuvre font augmenter le prix des contrats de déneigement.

À Rimouski, plusieurs entreprises de déneigement ont dû augmenter leurs tarifs de 15 à 30 % en raison de l'augmentation des précipitations en hiver, mais aussi en raison de l'augmentation du prix du carburant, des tracteurs, des salaires et des frais d'assurances.

Le propriétaire de l'entreprise rimouskoise Neige et Pelouse Ste-Odile, Sébastien Lévesque, affirme qu'il n'a réalisé aucun profit depuis trois ans, et qu'il a plutôt enregistré un déficit l'an dernier. Les contrats ne manquent pas pourtant : il compte 1200 clients résidentiels et une vingtaine de clients commerciaux.

En 2012, on est sorti 175 heures par machine. L'année passée, il n'y avait pas une machine en bas de 350 heures , souligne-t-il.

Pour l'équivalent d'un tracteur à 85 000 $ en 2012, cette année on est rendus au-dessus de 140 000 $ pour le même tracteur. Les salaires des gars ont monté et le "fuel" aussi beaucoup. Les prix des contrats n'avaient pas suivi du tout les coûts d'opération. Sébastien Lévesque, propriétaire de l'entreprise Neige et Pelouse Ste-Odile

En contexte de pénurie de main-d'œuvre, M. Lévesque doit faire appel à des retraités et leur offre entre 20 et 25 $ de l'heure.

Ça nous prend beaucoup de cheveux blancs, ils sont durs à ramener sur le marché du travail dans le sens que ces monsieurs-là, quand ils viennent travailler, il sont coupés ailleurs, sur leur pension , souligne-t-il.

Les villes, elles, s'en tirent un peu mieux, puisque ce sont les employés municipaux qui se chargent du déneigement en général. Seule une petite partie du travail est faite par des sous-traitants externes.

À Sept-Îles, les frais de déneigement n'ont pas encore augmenté puisque les contrats octroyés par la Ville viennent à échéance seulement en 2020, 2022 et 2023. (archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Toutefois, le déneigement fait par des employés municipaux n'empêche pas nécessairement la hausse des prix. Par exemple, dans les deux dernières années, la Ville de Mont-Joli a connu des dépassements de 5 à 10 % de son budget pour le déneigement, d'environ un million de dollars. Cette année, le dépassement de coût représente environ 100 000 $.

Le directeur général de la Ville, Joël Harrison, s'attend à ce que ce budget soit augmenté d'au moins 50 000 $ en 2020.

On s'aperçoit qu'il y a une tendance un peu plus lourde au niveau des chutes de neige. Alors pour tenir compte de ça, on va probablement prévoir une légère hausse , explique-t-il.

Partager les risques liés à la météo

Cette situation est généralisée au Québec, au point où l’Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec parle littéralement d'une crise du déneigement.

La directrice générale de l'Association, Annie Roy, affirme que de nombreuses entreprises de déneigement ont fermé leur porte ou ont été vendues au cours des deux dernières années. À Rimouski, au moins une douzaine d'entrepreneurs auraient cessé tout contrat de déneigement, faute de rentabilité.

Outre la quantité et la variation du type de précipitations, Mme Roy attribue le problème au système actuel qui fonctionne par contrat.

C'est pas toujours facile de prévoir la météo, donc c'est un peu la même chose pour les gens qui ont à faire des prix pour du déneigement cet hiver. Annie Roy, directrice générale de l'Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec

Le mode contractuel à forfait convient de moins en moins parce que les entrepreneurs doivent assumer le "risque climatique" , précise-t-elle.

Mme Roy propose notamment d'ajouter des options aux contrats afin que le risque ne repose plus uniquement sur les épaules des déneigeurs, et de recruter à l'international pour combler le manque de main-d'œuvre.

Avec les informations d'Édith Drouin