Où ma sœur se replie, de Laetitia Beaumel

Biographie

Semée en terre française en 1986, Laetitia Beaumel s’est laissé porter par les vents jusqu’à Québec, où elle a fini par germer et prendre racine en 2007. Agricultrice, herboriste, mais aussi autrice et musicienne, elle termine actuellement une thèse sur les rapports entre culture et agriculture. Mère de trois enfants vivant en liberté, elle est à l'origine de plusieurs initiatives visant à rapprocher monde rural et monde urbain, comme le premier panier bioculturel du Québec et les résidences d’artiste Nouaisons. Elle publie régulièrement dans des revues et est l’autrice de deux recueils de poésie parus aux Éditions d’art Le Sabord. Son travail d’écriture explore les thématiques du corps, de la maternité, de l’abandon et de la folie. Lauréate de plusieurs prix de poésie (prix Nouvelles Voix 2016, Piché 2017, Rolande-Gauvin 2018), elle couve actuellement divers projets d’écriture fictionnelle et collabore à l’international dans le domaine littéraire artistique (Mauritanie, Écosse, France, États-Unis). Depuis 2015, elle enseigne la création littéraire à l’Université Laval; et a en outre reçu en 2019 le Prix d’innovation en enseignement de la poésie. Laetitia Beaumel croit toujours fermement en sa bonne étoile et en la beauté des pissenlits.