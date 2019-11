L'entraîneur-chef Rick Campbell quitte le Rouge et Noir le cœur gros

Le directeur général du Rouge et Noir, Marcel Desjardins (à gauche), a reçu l’assurance du chef de la direction de l'Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG), Mark Goudie (à droite), qu’il sera de retour l’an prochain. Il a pris le blâme pour la saison difficile et a reconnu que le départ de plusieurs joueurs clés a fait mal à l’équipe.

Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier