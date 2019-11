Trop tôt pour confirmer les candidats à la mairie de Gatineau en 2021

Même si les élections municipales sont prévues dans deux ans, des noms commencent déjà à circuler quant à d’éventuels candidats à la mairie de Gatineau. Les principaux intéressés refusent toutefois de confirmer leurs intentions, jugeant le scrutin encore trop éloigné. Même le maire actuel préfère continuer de faire avancer les dossiers, pendant au moins encore un an, avant de confirmer s’il se représentera ou non.

Maxime Pedneaud-Jobin est pourtant clair. Si j'avais à décider aujourd'hui la décision serait facile [je me représenterais, NDLR], mais je n'ai pas le goût qu'on se mette en mode électoral trop vite! a-t-il lancé dans son bilan de mi-mandat à Radio-Canada, publié lundi matin.

C’est trop tôt , a-t-il dit. Et dès qu'on fait des annonces un peu trop claires, ça met aussi la dynamique partisane en branle. Je suis intéressé par ce que je fais, j'aime mon job et il y a beaucoup, beaucoup de travail qui reste à faire.

Aux dernières élections, a-t-il ajouté, les débats avaient commencé plus dans la dernière année précédant le scrutin.

Les citoyens n’aiment pas ça quand la partisanerie commence et que ça retarde les dossiers. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Si on est capables de faire ça un peu en dehors des travaux municipaux, de se positionner, de préparer les élections, sans que ça ralentisse les travaux, je pense que les citoyens vont plus respecter ça , a indiqué le maire. Il me semble que le conseil [municipal] qu'on a là veut ça.

Il faudra donc attendre plusieurs mois avant de confirmer si le nom de M. Pedneaud-Jobin se retrouvera sur le bulletin de vote.

Des candidats indépendants?

De son côté, le conseiller indépendant du district du Lac-Beauchamp est pressenti par certains comme candidat potentiel à la mairie.

Jean-François LeBlanc ne ferme aucune porte, mais souhaite lui aussi trancher la question durant la dernière année de son mandat.

Mon objectif, ça a toujours été de dire : “On est une équipe le conseil au complet, on travaille ensemble” , a-t-il noté. On va se donner le plus possible pour faire avancer les dossiers pendant trois ans. On discutera de ça [la candidature à la mairie] dans la dernière année.

Jean-François LeBlanc, conseiller du district de Lac-Beauchamp Photo : Radio-Canada

Ce que M. LeBlanc redoute, c’est un changement dans la dynamique entre les élus lorsque les candidatures seront officialisées.

La seconde qu’on commence à parler de ça, on arrête de travailler ensemble et ça change la dynamique complètement , a-t-il estimé. Je ne suis pas là et j’aime mieux ne pas parler de ce dossier-là.

Le conseiller de Lac-Beauchamp tient à son indépendance politique, s’étant toujours opposé aux partis municipaux, lesquels imposent une ligne à leurs membres, parfois au détriment des citoyens, selon lui.

Ici, on a une ligne de parti [avec Action Gatineau]i. Je vois des élus qui votent contre la volonté des citoyens et je ne trouve pas ça correct. Jean-François LeBlanc, conseiller du district du Lac-Beauchamp

Il se dit plutôt partisan d’appuis ponctuels, en fonction des dossiers et dans l’intérêt des résidents.

Une autre élue indépendante ne cache pas son intérêt pour la mairie. La conseillère du district du Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond, Louise Boudrias, confirme qu’elle est en réflexion.

Il y a des gens qui m’ont approchée. Ma décision n’est pas prise. Ma décision sera prise sur mon avenir politique d’ici les six prochains mois. Louise Boudrias, conseillère du district du Parc-de-la-Montagne–Saint-Raymond

Contrairement à ses collègues, elle rejette l’idée qu’annoncer sa candidature tôt peut polariser les débats. Je ne pense pas que si je l’annonçais, je changerais qui je suis et comment j’ai agi depuis le début du mandat , a-t-elle soutenu.

Louise Boudrias, conseillère du district Parc-de-la-Montagne-Saint-Raymond Photo : Radio-Canada

Elle dénonce cependant un manque de transparence au conseil municipal. Pour moi, c’est un échec depuis deux ans. On fait de plus en plus de rencontres à huis clos. [...] Le citoyen se sent de plus en plus loin des débats , a-t-elle avancé.

Si les choses ne changent pas autour de la table du conseil [...] qu’il y a une vision qui n’est peut-être pas partagée par l’ensemble des conseillers, ça va faire en sorte que des gens qui vont dire : “Je veux y aller [à la mairie], parce que je veux changer les choses” , a lancé Mme Boudrias.

Quant au président du conseil municipal et conseiller du district du Versant, Daniel Champagne, il souhaite voir d’ici la fin du mandat une plus grande maturité politique. [...] Je souhaite qu’on soit capables de réunir des joueurs clés autour des idées pour qu’on puisse débattre et qu’on n’en fasse pas nécessairement des dossiers personnels .

On sait que quand on arrive aux deux dernières années du mandat, les choses qu’on peut voir, c’est une plus grande polarisation, parce que les gens vont commencer à se positionner par rapport au prochain mandat , a-t-il noté. Je souhaite que ça se fasse dans une certaine unité, dans la mesure du possible.

Avec les informations de Nathalie Tremblay