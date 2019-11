Les 10 projets du Fonds d'investissement citoyen de Sherbrooke maintenant connus

Au total, 30 projets à vocation communautaire, sociale, culturelle, éducative et environnementale, soumis par des organismes à but non lucratif, ont été sélectionnés. Les citoyens de Sherbrooke ont été invités à voter.

En tout, ce sont plus de 400 personnes, dont 187 jeunes, qui se sont déplacés pour exercer leur droit de vote.

L'intérêt et la participation des jeunes a dépassé nos attentes! Les parents aussi étaient vraiment emballés de pouvoir accompagner leurs enfants dans cette initiation à la démocratie , a précisé la députée de Québec solidaire.

Les sommes octroyés vont de 600 $ à 3000 $.