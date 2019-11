Les autobus unilingues anglophones de Sudbury

Plus de deux mois après la refonte du service d’autobus du Grand Sudbury, le système d’appel des arrêts ne fonctionne qu’en anglais, dans cette ville composée à 40 pour cent de francophones.

Fini le Greater Sudbury Transit. Depuis la fin août, le service d’autobus s’appelle GOVA : go pour aller en anglais, et la conjugaison de ce même verbe en français.

Mais le bilinguisme s’arrête là.

Le système qui annonce les arrêts par haut-parleur dans les autobus ne fonctionne qu’en anglais alors qu’autrefois, chaque arrêt était annoncé dans les deux langues.

Ça me déçoit énormément surtout qu'on a eu une année où l'on a fait beaucoup de coupures à nos services francophones. Anne Quesnelle, utilisatrice

Anne Quesnelle attend l'autobus dans son quartier francophone, Azilda. Photo : Radio-Canada

Le système employé par la ville utilise une voix automatisée pour lire le nom d’un arrêt lorsqu’un autobus s’en approche. Or, seule la version anglophone de cette voix est appliquée.

Même les noms des arrêts francophones du quartier Azilda sont dits avec un accent anglais.

Le gérant des opérations de GOVA, Bruno Lafortune, admet que le système ne fonctionne pas comme il le faudrait.

Pour être honnête... on a manqué de temps. On va toujours avoir des petits morceaux qu'il faut finir pi ça c'est un petit morceau de finition qu'il faut qu'on fasse. Bruno Lafortune, gérant des opérations de GOVA

Le sous-traitant tente de modifier l’épellation des noms d’arrêt dans le système interne pour qu’ils reflètent leur réelle prononciation, dit-il.

On a des petits problèmes avec les mots comme par exemple "Auger". L'anglophone pense que c'est "O-gurr", les francophones, ils pensent c'est "Auger", alors il faut faire sonner le système un peu comme leur propre nom, dit-il.

Bruno Lafortune gère les opérations du système d'autobus GOVA à Sudbury. Photo : Radio-Canada

Bruno Lafortune espère que le système soit opérationnel d’ici la fin de la semaine prochaine. Les arrêts seront alors annoncés en anglais et en français, comme auparavant, précise-t-il.

Toute la ville est anglophone et francophone. [Dans] tout ce que l’on fait, on utilise les deux langues. Dès maintenant, on travaille sur la liste pour avoir les deux langues pour le public, ajoute Bruno Lafortune.

Un service à la clientèle bilingue est disponible au terminus d'autobus du centre-ville.

Une initiative louable selon Andrée-Michèle D'Aoust-Messier, une autre utilisatrice. C’est un face-à-face très important pour la communauté francophone, souligne-t-elle.

La ville du Grand Sudbury a également revu la structure tarifaire du GOVA en été. De nouveaux circuits et horaires sont en vigueur depuis la fin août.