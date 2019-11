Près de 9000 croisiéristes aux Îles en 2019

Au total, près de 9000 passagers et membres d'équipage ont visité les îles de la Madeleine lors de cette saison qui s'est amorcée plus tôt qu'à l'habitude, avec l'escale du navire MS FRAM de la compagnie norvégienne Hurtigruten le 28 avril 2019.

Escale Îles-de-la-Madeleine souligne que seulement 5 des 23 escales prévues ont été annulées, dont une qui a été annulée en raison des limites de vitesse imposées par Ottawa pour protéger les baleines noires de l'Atlantique Nord.

C'est très nouveau pour Escale Îles-de-la-Madeleine, mais sinon pour la météo, c'est une année où il y a eu moins d'escales annulées comparativement à l'an dernier où le mois d'octobre avait été plutôt difficile pour nous , explique le chef d'escale, Denis Bourque.

En 2018, les forts vents du mois d'octobre avaient forcé l'annulation de sept escales.

C'est dans les bonnes années, d'autant plus qu'on a travaillé encore une fois en partenariat avec Le Bon goût frais des Îles pour la promotion des produits du terroir et la réponse a été encore très intéressante cette année, même qu'on prévoit encore du développement de ce côté-là , poursuit M. Bourque.

Grâce à ce partenariat, les produits d'onze producteurs madelinots se sont retrouvés sur les menus des navires de croisières.

L'année 2019 aura été une bonne année pour les croisières, selon Escale Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Par ailleurs, trois navires ont effectué cette année leur toute première visite aux Îles, soit le RCGS Resolute, le Silver Wind et l'Amadea.

M. Bourque avance que la saison 2020 sera probablement encore meilleure, puisque le navire La Belle des Océans de la compagnie française CroisiEurope effectuera 12 arrêts sur l'archipel au cours de l'été.

C'est un beau développement pour les croisières sur le Saint-Laurent pour les Îles-de-la-Madeleine. On attendait déjà 21 escales au port de Cap-aux-Meules et ça on ajoute CroisiEurope, donc vraiment une très belle saison en perspective , se réjouit M. Bourque.

Avec les informations de Sylvie Aubut