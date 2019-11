Situation préoccupante au Centre jeunesse des Îles, selon le député Arseneau

La situation au bureau de Cap-aux-Meules du Centre jeunesse de la Gaspésie et des Îles est préoccupante, s’alarme le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau. Il presse le CISSS de la Gaspésie et des Îles d’agir pour venir en aide à des intervenantes épuisées, selon lui, et à des familles d’accueil au bout du rouleau.