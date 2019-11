Facebook dévoile un nouveau logo d’entreprise

Facebook a présenté lundi son nouveau logo d’entreprise, qui servira à mieux identifier ses produits comme les réseaux sociaux Instagram et WhatsApp, les casques de réalité virtuelle Oculus et son futur portefeuille numérique Calibra. Le logo du réseau social du même nom restera toutefois le même.

Plusieurs personnes ne savent pas que nous fabriquons ces produits ou que nos équipes travaillent souvent ensemble. Nous croyons qu’elles devraient en être au courant, parce que c’est important pour les gens de savoir d’où viennent les produits qu’ils consomment , explique le fondateur et président-directeur de l’entreprise, Mark Zuckerberg, dans une publication Facebook.

Le logo sera donc affiché sur tous les produits mentionnés ci-haut, mais aussi sur la plateforme de connectivité d’entreprise Workplace, les écrans intelligents Portal et la plateforme Messenger.

Les lettres du logo sont toutes en majuscules, dans une police sobre et changent de couleur selon le produit sur lequel elles se trouvent. Par exemple, celui qu’on verra sur Instagram aura un dégradé jaune et rouge et celui qu’on verra sur WhatsApp sera vert.

Nous commencerons à nous servir de notre nouvelle image de marque sur nos produits, nos documents marketing et notre nouveau site web d’entreprise dans les prochaines semaines , a déclaré le directeur général du marketing de Facebook, Antonio Lucio, dans un billet de blogue.

Cette initiative pour améliorer la transparence de l’entreprise fait suite à une mise à jour estivale des produits Facebook qui ajoutait la mention « par Facebook » aux menus de ses applications.