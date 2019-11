L'économie progresse en Atlantique

Les prévisions économiques des quatre provinces atlantiques sont encourageantes pour la fin de l’année 2019 et pour 2020, selon une nouvelle étude.

Croissance accrue à l'Île-du-Prince-Édouard

Le Conseil économique des provinces de l’Atlantique (CÉPA) prévoit que l’Île-du-Prince-Édouard connaîtra la plus grande croissance économique de la région. Le produit intérieur brut réel augmentera de 2,8 % en 2020.

La production de pommes de terre à l’Île-du-Prince-Édouard a connu une baisse de 8 % en 2018, selon Statistique Canada. Photo : Getty Images / branex

Les ménages dépensent plus qu'avant et les producteurs fabriquent et exportent davantage leurs produits, explique-t-on dans l'étude. L’économie de la province insulaire, qui connaît de bonnes années, devrait donc croître de 3 % d’ici la fin de 2019.

Produits pétroliers et miniers en hausse à Terre-Neuve-et-Labrador

Le PIBproduit intérieur brut de Terre-Neuve-et-Labrador devrait augmenter de 2,7 % en 2019, principalement grâce à une augmentation de la production des secteurs pétroliers et miniers, une tendance qui devrait se maintenir pour 2020, alors qu’on prévoit une augmentation de 2,4 %.

Stabilité en Nouvelle-Écosse

Du côté de la Nouvelle-Écosse, l’économie devrait connaître une croissance similaire, avec une augmentation de 2,4 % en 2019 et de 2,2 % en 2020. On s’attend à des gains du côté salarial, dans les investissements liés à des projets majeurs, dans la production et dans les exportations.

Le centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Photo : Garde côtière canadienne / @GardeCotiereCAN / Twitter

Croissance plus lente au Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick connaîtra le plus faible taux de croissance avec une augmentation de 1 % en 2019 et un taux d’augmentation prévu à 1,4 % pour 2020.