Trans Mountain au coeur d’un sommet autochtone à Calgary

L’achat du pipeline Trans Mountain est à l’ordre du jour au Sommet des ressources énergétiques et naturelles de la Coalition nationale des chefs autochtones qui se tient lundi et mardi à Calgary.

Plus de 70 chefs autochtones venus de partout au Canada ainsi que des centaines de représentants de l’industrie des ressources naturelles sont attendus au congrès.

L’objectif est de combler le fossé et travailler ensemble , expliquent les organisateurs. La majorité des Premières Nations et communautés métisses sont engagées dans des projets de développement des ressources naturelles, disent-ils, afin de créer des sources de revenus et des opportunités professionnelles pour leur population .

Tracé du projet d'expansion de l'oléoduc TransMountain Photo : Radio-Canada

L’avenir du pipeline Trans Mountain sera à l’ordre du jour, notamment parce que plusieurs communautés autochtones ont montré leur intérêt à acheter une partie du projet d’expansion.

Parmi les participants au sommet figure la ministre albertaine de l’Énergie, Sonya Savage, qui devait prendre la parole lundi.