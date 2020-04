Yannik Dupuis, un élève du Collège régional Gabrielle-Roy à Île-des-Chênes, s’entretient avec son grand-père Léo et son grand-oncle Emmanuel Courcelles au sujet de Courcelles Brothers.

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Cette série propose des rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.

Un siècle de machinerie agricole à Sainte-Agathe

Les deux frères parlent de leurs premières expériences en agriculture avec joie. La passion de la machinerie agricole les anime encore aujourd’hui. D’ailleurs, Emmanuel et Léo Courcelles, tous les deux octogénaires, n’hésitent pas chaque été à monter à bord de moissonneuses-batteuses pour prendre part aux récoltes.

La rencontre a lieu dans la cuisine d’Emmanuel, dans le village de Sainte-Agathe. Tout au long de la discussion, Léo et Emmanuel se remémorent de bons souvenirs de leurs 40 ans en affaires.

Yannik Dupuis, un élève du Collège régional Gabrielle-Roy à Île-des-Chênes s’entretient avec son grand-père Léo et son grand-oncle Emmanuel Courcelles au sujet de Courcelles Brothers Ltd. Photo : Radio-Canada / Sandra Poirier

Les deux hommes disent évidemment avoir eu de bonnes et de moins bonnes années au cours des quatre décennies. Ce sont toutefois les changements dans la superficie des terres et les prix de l’équipement agricole qui les a consternés le plus.

Ça n’a pas de bon sens, la différence. Les prix, la machine, ça a changé, ça n’a pas de bon sens. On vendait des tracteurs de 6000 $ ou 7000 $ quand on a commencé et quand on a vendu, c’était rendu à 140 000 $ ou 150 000 $. Léo Courcelles, ancien vice-président de Courcelles Brothers Ltd

Quand on a commencé, en 1965, il y avait des fermiers sur toutes les demi-sections. Aujourd’hui, il ne reste presque plus de fermiers. Des petits fermiers, il n’y en a plus. Emmanuel Courcelles, ancien président de Courcelles Brothers Ltd

Les frères Courcelles ont vendu en 2005 à une entreprise de chanvre locale. L’âge était là. Le plus vieux avait 77 ans. C’était le temps que l’on s’arrête , mentionne Léo. La compagnie voulait aussi que l’on bâtisse une place neuve, et on a dit non, alors on s’est arrêté là , ajoute Emmanuel.

La vente de l’édifice a ainsi mis fin à plus d’un siècle de commerce de machinerie agricole de marque International à Sainte-Agathe.

Quand les Courcelles l'ont achetée, l'entreprise était la propriété de la famille Lemoine depuis plus de 60 ans.

La plus grande fierté, ç'a été de l’avoir ensemble pendant 40 ans et puis quand on a vendu, on était encore tous les cinq , conclut Léo Courcelles avec émotion.

Coordination pour Radio-Canada et rédaction des textes : Sandra Poirier