La hausse des salaires est une priorité des prochaines négociations de la CCCN–CSN

Les représentants des travailleurs du secteur public de la CSNConfédération des syndicats nationaux pour la région de la Côte-Nord ont présenté en conférence de presse lundi les demandes qu'ils ont déposées auprès du Conseil du Trésor.

La CSN a déposé ces demandes au gouvernement Legault le 30 octobre en vue du renouvellement des conventions collectives du secteur public prévu pour 2020.

Augmentations salariales demandées

Le Conseil central Côte-Nord (CCCN–CSN) souhaite que les prochaines négociations avec le gouvernement du Québec permettent d'établir une convention collective de trois ans pour les employés du secteur public. Elle inclurait, entre autres, une augmentation de salaire de 3 dollars de l'heure la première année, puis, pour la deuxième et la troisième année, des augmentations de 1 dollar de l'heure ou de 3 %, selon ce qui est avantageux pour le travailleur.

Ces augmentations permettront aux salaires des travailleurs de rattraper l'indice du coût de la vie, affirme le vice-président catégorie deux à la mobilisation pour la CSNConfédération des syndicats nationaux -Côte-Nord, Keven Bélanger-Bouffard. Dans les dernières années, on a eu des 0 %, on a eu des 1 % [d’augmentation]. Le coût de la vie monte et pendant ce temps-là les gens de la santé s’appauvrissent. C’est toujours de même depuis les cinq dernières années. C’est ce qui explique le trois dollars , indique-t-il.

Les autres revendications de la CSNConfédération des syndicats nationaux incluent également le régime de retraite et la protection des lanceurs d'alerte.

Négocier avec le gouvernement Legault

La centrale syndicale se dit enthousiaste à l'idée de négocier avec le gouvernement de François Legault, alors que les deux dernières négociations se sont effectuées face à un gouvernement libéral. Guillaume Tremblay, président du CCCN–CSNConseil central Côte-Nord - CSN , pense que les prochaines négociations seront une occasion pour le gouvernement caquiste d’honorer ses promesses électorales. Le gouvernement ne se gêne pas pour dire qu'il y a des surplus budgétaires et que les coffres sont pleins. Alors, cet argent-là doit être redonné aux travailleurs et travailleuses qui offrent des services à la population , déclare-t-il.

La CSN Confédération des syndicats nationaux espère avoir des premières réponses du gouvernement d'ici la période des Fêtes et de pouvoir réglé le dossier avant l'échéance de la convention actuelle, le 31 mars prochain.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil