22 M$ pour l'ajout de services à l’hôpital de Portneuf

L’équipement d’imagerie médicale, qui devrait être opérationnel à l’automne 2020, permettra de réaliser environ 6000 examens par année. Autant de patients qui n’auront pas à se déplacer jusqu’à Québec pour subir ces examens.

La ministre de la Santé, Danielle McCann, s’est félicitée d’avoir agi rapidement dans ce dossier, alors que la Coalition avenir Québec est arrivée au pouvoir il y a à peine plus d’un an.

Aux huit millions de dollars pour l’appareil de TDMAppareil de tomodensitométrie , le gouvernement Legault ajoute aussi des investissements pour aménager une unité de chimiothérapie, un centre satellite d’hémodialyse et pour financer une modernisation de l’urgence. Le montant total des ajouts s’élève à 21,9 millions de dollars.

On est parti d'un projet de 8 millions et on est arrivé à un projet de 21 millions, alors ça, c'est notre gouvernement. On croit aux services de proximité et on trouve que le comité citoyen a beaucoup travaillé et la population a besoin de ces services-là sur place , a commenté la ministre lors de l’annonce lundi matin.

Danielle McCann a également remercié la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf qui a récolté et injecté un million de dollars dans le projet.

Manque de médecins

Quant au manque de médecin dans la région de Portneuf, la ministre de la Santé a rappelé que le gouvernement caquiste a déposé un projet de loi pour élargir les pouvoirs des infirmières praticiennes spécialisées ( IPSInfirmière praticienne spécialisée ).

On pense que les IPS seront une partie de réponse , affirme Danielle McCann alors que six nouvelles IPSInfirmière praticienne spécialisée doivent être embauchées dans la région de Portneuf au cours des prochains mois.

Environ 80 % des actes d'un médecin de famille peuvent être faits par une IPS , évalue Danielle McCann.

Échéanciers des différents projets à l’hôpital de Portneuf :

Automne 2020 Mise en service de l’appareil de tomodensitométrie

Été 2021 Unité de chimiothérapie de six fauteuils

Centre satellite d’hémodialyse de huit fauteuils

Nouvelle salle d’isolement avec civière

Pharmacie oncologique