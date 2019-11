Elizabeth May quitte la direction du Parti vert du Canada

Après 13 ans à la barre du Parti vert du Canada, Elizabeth May a annoncé lundi qu'elle cède sa place afin que la formation puisse être représentée par un nouveau leader lors du prochain scrutin.

La politicienne de 65 ans a indiqué que Jo-Ann Roberts dirigera le Parti vert sur une base intérimaire jusqu'à ce qu'un nouveau chef soit choisi lors d'un congrès qui doit avoir lieu du 2 au 4 octobre 2020 à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.

Chef adjointe du parti depuis mars 2018, Mme Roberts, une ex-journaliste de CBC, sera épaulée par Daniel Green, qui continuera d'agir comme chef adjoint.

Lors d'une conférence de presse organisée lundi, à Ottawa, Elizabeth May a indiqué qu'elle continuera de représenter les électeurs de la circonscription britanno-colombienne de Saanich–Gulf Islands.

Elle a d'ailleurs dit être absolument certaine qu'elle y briguera de nouveau les suffrages lors du prochain scrutin.

En attendant qu'un nouveau leader soit choisi, Mme May assumera la fonction de chef parlementaire du parti. Elle ne pourra donc pas être candidate à la présidence des Communes, comme elle l'avait laissé entendre la semaine dernière.

Mme May a expliqué lundi qu'elle quitte son poste de chef dans les conditions qu'elle a choisies, à la fois pour le bien du Parti vert et pour respecter une promesse en ce sens qu'elle avait faite à sa fille, Cate, il y a trois ans.

C'est le moment de passer le flambeau , a-t-elle résumé.

Elle s'est félicitée que le Parti vert ait récolté plus d'un million de votes lors de l'élection fédérale du 21 octobre, doublé ses appuis au Québec, et obtenu plus de 10 % des voix exprimées dans 49 des 338 circonscriptions.

Je veux être certaine qu'au moment de partir comme chef du Parti vert du Canada, nous allons avoir un élan, une croissance, un leadership excitant, et je sais que nous aurons tout ça. Elizabeth May, chef démissionnaire du Parti vert

Le Parti vert compte maintenant trois députés à la Chambre des communes.

Paul Manly, qui était devenu le deuxième élu du parti à la faveur d'une élection partielle en mai, a été réélu dans Nanaimo-Ladysmith, en Colombie-Britannique, tandis que Jenica Atwin a été élue dans Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

Elizabeth May était devenue en 2011 la première députée verte élue à la Chambre des communes.