L’histoire de l’avenue Bonneteau à Île-des-Chênes

Assis à la table de la cuisine, dans leur maison, Hélène et Norbert Bonneteau racontent à Katéri Danneels, finissante du Collège régional Gabrielle-Roy à Île-des-Chênes, leurs souvenirs et l’histoire de cette avenue.

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Cette série propose des rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.

Norbert Bonneteau se souvient très bien de la journée du grand déménagement : sa famille et lui sont venus de la province voisine, la Saskatchewan, pour s'installer à Ile-des-Chênes au Manitoba. C’était en 1945, il avait 8 ans. Ses parents et ses sept frères et sœurs s’installent alors sur une ferme de 240 acres dans l’espoir de vivre des années plus prospères.

À leur arrivée au Manitoba, la famille est propriétaire d’une étable, de plus de 50 vaches, de cochons et de poules. On commençait à travailler bien jeune sur la ferme, affirme Norbert. À 10 ou 12 ans, on travaillait comme des hommes.

Mes parents ont fait leur vie avec ça! Norbert Bonneteau

Les terres de la famille Bonneteau ont été vendues à la municipalité vers la fin des années 1960, selon ses souvenirs.

Place au développement immobilier

Son épouse, originaire de Saint-Adolphe, et lui ont été parmi les premiers à construire une nouvelle maison sur l’avenue Bonneteau, un tracé qui s’étend du chemin Dumaine à la promenade Dufault.

Hélène et Norbert sont les seuls de la famille Bonneteau à habiter à Île-des-Chênes, ces jours-ci. J’ai toujours aimé le village et le fait français qui y règne , conclut Norbert.

Coordination du projet et rédaction des textes : Sandra Poirier