Jean-Pierre Ferland : la fleur de macadam devenue petit roi

Au Montréal ce soir du 8 septembre 1988, la journaliste Martine Lanctôt retourne avec Jean-Pierre Ferland dans le quartier qui l’a vu naître le 24 juin 1934, le Plateau Mont-Royal.

« Jean-Pierre Ferland a vécu toute sa jeunesse au cœur du Plateau », un quartier populaire de Montréal où ses parents étaient enracinés depuis longtemps.

Il habite au 5089 rue Chambord où il partage sa chambre avec ses quatre autres frères. Il ne quittera cet appartement que lorsqu’il décide de se marier à 21 ans.

C’est de ce quartier vivant que Ferland tire son inspiration pour certaines de ses chansons les plus connues.

Au départ le quartier ne lui inspire rien, il le trouve même « très laid ».

Petit à petit il aura envie de raconter sa jeunesse. Les fleurs de macadam sont les fleurs qui percent les trottoirs. Marie-Claire « Marilo », c’est sa cousine qui réside dans l’immeuble voisin.

Avant d’embrasser la carrière de chanteur, Jean-Pierre Ferland travaille à Radio-Canada. Il est d’abord commis au courrier, puis employé au Service des annonceurs.

Entre deux tâches administratives, il chante pour les collègues en grattant sa guitare.

L’animateur Henri Bergeron lui propose de l’enregistrer. De là naît son premier disque.

À l’émission de radio Sur nos ondes animée par la journaliste Janine Paquet, Jean-Pierre Ferland, alors employé de Radio-Canada, débute comme chanteur. Il se fait appeler simplement, Jean-Pierre.

Au moment de l’entrevue, Jean-Pierre Ferland chante depuis tout juste sept-huit mois.

La journaliste le questionne sur le type de chansons qu’il affectionne. Il parle de son admiration pour Félix Leclerc, « qui sait marier le poétique et le populaire ».

On a des influences comme tout le monde. On les déforme le plus possible. Pour devenir le plus personnel possible. C’est ce qui fait le caractère de chacun.

Jean-Pierre Ferland