La grotte de Sainte-Rose-du-Lac, lieu de recueillement

Pour en apprendre davantage sur ce lieu de recueillement, Rosemarie Peloquin, une artiste de la région, rencontre Marguerite Lussier qui est native de Sainte-Rose-du-Lac.

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Cette série propose des rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.