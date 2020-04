L'histoire du bateau à vapeur Cheyenne, fierté de Sainte-Agathe

Les témoins oculaires ne sont plus de ce monde et les récits écrits diffèrent selon les versions. Une chose est certaine toutefois : la chaudière du bateau Cheyenne fait la fierté des habitants de Sainte-Agathe, une communauté francophone du Manitoba située sur les rives de la rivière Rouge, à 40 kilomètres au sud de Winnipeg. Un parc a même été érigé au cœur du village pour faire valoir la chaudière restaurée.

L'histoire du bareau à vapeur Cheyenne, fierté de Sainte-Agathe

C’est à cet endroit même qu’André Lemoine donne rendez-vous à Yannik Dupuis. Le résident de Sainte-Agathe parle du bateau à vapeur Cheyenne à l'élève du Collège régional Gabrielle-Roy, et lui raconte comment la chaudière du bateau a été trouvée au fond de la rivière Rouge après l’inondation de 1979.

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Cette série propose des rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.

Yannik Dupuis, élève du Collège régional Gabrielle-Roy à Île-des-Chênes, et André Lemoine devant la chaudière du bateau à vapeur Cheyenne, devenue l'emblème de Sainte-Agathe. Photo : Radio-Canada / Sandra Poirier

Selon ce qu’André Lemoine a lu et entendu, le Cheyenne s’est échoué au sud du village vers 1885 et a été le dernier bateau à vapeur à passer à Sainte-Agathe . Une des chaudières aurait explosé et aurait été jetée à la rivière.

Selon certains écrits, le Cheyenne mesurait 55 mètres de long et 11 mètres de large, et pesait plus de 45 tonnes métriques. Il a été construit durant les hivers de 1873 et 1874, à Grand Forks, au Dakota du Nord.

Le Cheyenne faisait la traversée de Fargo à Winnipeg, pour distribuer des marchandises, des échanges entre Américains et Canadiens. Ça prenait sept jours pour se rendre à Fargo [par la rivière] , raconte André Lemoine.

La relique de Sainte-Agathe

La découverte de la chaudière a été l’occasion de créer un parc en plein cœur du village pour raconter l’histoire du bateau vapeur Cheyenne, explique André Lemoine.

Soudeur de profession, il a fait en 2003 une réplique miniature du bateau à vapeur.

J’ai décidé de refaire le bateau en miniature pour montrer l’histoire du bateau à vapeur Cheyenne. André Lemoine, résident de Sainte-Agathe

Coordination pour Radio-Canada et rédaction des textes : Sandra Poirier