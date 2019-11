Pannes d’électricité : 11 empoisonnements au monoxyde de carbone dans la région

Les autorités de la santé dénombrent 11 cas d’intoxication au monoxyde de carbone en Mauricie et au Centre-du-Québec depuis le début des pannes de courant. Dix de ces cas mettent en cause l’utilisation d’une génératrice.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) appelle à la prudence les citoyens privés d'électricité qui utilisent des systèmes d'appoint.

Les génératrices et les réchauds au propane émettent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et incolore qui peut être mortel. Il n'irrite pas les yeux ni les voies respiratoires. Seul un avertisseur de monoxyde de carbone peut détecter la présence de ce gaz.