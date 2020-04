L’histoire des Métis de la rivière-aux-Rats à la maison Goulet

Katéri Danneels est curieuse. Cette finissante du Collège régional Gabrielle-Roy, à Île-des-Chênes, souhaite en savoir davantage sur l’histoire de la maison Goulet et de son propriétaire.

Pour ce faire, elle a rendez-vous avec Rachelle Labelle Edmunds et Roland Gagné, deux bénévoles et fervents amateurs de l'histoire de leur région. Tous deux racontent de belles anecdotes à Katéri.

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Cette série propose des rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.

En entrant dans la pièce principale de la maison Goulet, l’ameublement, les accessoires, les outils et les tableaux aux murs nous plongent dans une autre époque. La structure de deux étages en rondins taillés à la main a été construite vers 1870.

À l’époque, la maison, qui appartenait à l'affréteur métis Moïse Goulet, se situait sur le chemin Saint-Paul (Crow Wing Trail). Cette voie importante reliait le Fort Garry (aujourd'hui Winnipeg) à la ville de Saint Paul, au Minnesota. La maison Goulet se trouvait donc près de la rivière-aux-Rats, à environ 3 kilomètres au sud de Saint-Pierre-Jolys.

Rachelle Labelle Edmunds explique que cette maison servait de lieu de repos et d’hébergement pour les affréteurs. La maison était reconnue comme une place recevante, alors les gens restaient à coucher , dit-elle.

Pour Roland Gagné, Moïse Goulet était un Métis qui donnait de l’ouvrage à d’autres Métis. Il engageait les Métis des alentours, c’est-à-dire de la Saskatchewan, de l’Ontario, de Saint-Norbert, Saint-Vital et Saint-Boniface .

Quand il partait en voyage, avant l’époque de la Compagnie de la Baie d’Hudson, il partait avec plus de 500 charrettes [à bœuf] de la rivière Rouge. Il se dirigeait jusqu’au Minnesota. Roland Gagné, bénévole au Musée de Saint-Pierre-Jolys

Le trajet de Fort Garry à Saint Paul pouvait prendre six bons mois , précise Rachelle Labelle Edmunds.

De nos jours, la maison Goulet regorge d’activité au moins deux fois par année : au printemps lors du temps des sucres, et en septembre, lors de l’épluchette de blé d’Inde, une rencontre traditionnelle métisse. On peut alors voir les gens en costume d’époque, mentionne Rachelle Labelle Edmunds. La maison est vivante , affirme celle qui n’hésite pas à partager plus d’un souvenir.

Coordination pour Radio-Canada et rédaction des textes : Sandra Poirier