Il retrouve le violon de 1709 qu'il avait oublié dans un train

La police britannique des transports a indiqué que le violon avait été rendu. Le soliste Stephen Morris, qui avait laissé son instrument dans un train parcourant la banlieue de Londres après une longue journée d'enregistrement, a fait part de la bonne nouvelle sur Twitter.

Samedi, il a publié une photo de lui embrassant son instrument et a précisé, dans un autre tweet, que le violon était « de retour à la maison sain et sauf ».

Ce violon a été fabriqué par le luthier allemand David Tecchler en 1709.

Une rencontre sur un stationnement de supermarché

La police avait publié une image prise par une caméra de surveillance montrant un homme suspecté d’avoir récupéré le violon.

L'individu a contacté Stephen Morris sur Twitter. Et c’est, vendredi soir, sur le stationnement d’un supermarché que les deux hommes se sont retrouvés sous les yeux de policiers en civil.

L’homme s’est excusé d’avoir pris l’instrument de musique et l’a rendu, non abîmé, au musicien. D’après la police, il ne sera pas poursuivi.

Le violoniste Stephen Morris a joué aux côtés de David Bowie et Stevie Wonder ainsi que pour des musiques de film, notamment de la série de longs métrages Le Seigneur des anneaux et dans un James Bond.