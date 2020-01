La saga de l’École Union Point

Construite en 1911, l’École Union Point a une histoire qui lui est toute particulière. La route qui a mené à l’enseignement du français a été longue et sinueuse.

Pour en savoir davantage, Daniel Barnabé, élève de l’École communautaire Réal-Bérard à Saint-Pierre-Jolys, a rendez-vous avec Claudette et Paul Baril, deux grands passionnés du sujet.

Il faut d’abord savoir que Claudette, née Nolette, a fréquenté l’École Union Point de 1948 à 1956 avec ses frères et sœurs. Son grand-père et son père ont déployé plusieurs efforts pour que l’enseignement se fasse en français.

Radio-Canada s'est associée à l'Association culturelle de la Francophonie manitobaine (ACFM) pour faire découvrir des lieux-dits manitobains, des endroits souvent absents des cartes géographiques, mais qui ont leur propre histoire. Cette série propose des rencontres entre jeunes et moins jeunes, pour transmettre des repères culturels et historiques aux générations futures et faire rayonner le patrimoine historique des communautés rurales manitobaines.

Quand j’ai commencé, tout se déroulait en anglais. Le matin, on chantait l'Ô Canada et le soir, on chantait God Save the Queen!

Claudette Baril