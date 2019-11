Les normales de saison, d'Alex Noël

Biographie

Alex Noël est originaire de Trois-Rivières et vit à Québec. Doctorant en études littéraires à l’Université Laval, il a publié des textes de non-fiction et de journalisme littéraire dans plusieurs revues (Liberté, Moebius, Contre-jour, Portraits), notamment « Les femmes invisibles », un reportage littéraire sur les ex-couturières de la Fruit of the Loom, qui lui a valu en 2018 le Prix d’excellence de la SODEP. En 2016, il a aussi remporté en France le premier Prix du jeune écrivain de langue française pour une nouvelle parue chez Buchet Chastel.