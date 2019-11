Un homme sauvé de justesse d’un incendie à Uashat

L’incendie se serait déclaré à l’arrière du bâtiment et ce serait rapidement propagé à l’ensemble de la résidence, raconte le directeur du service de la sécurité incendie de Sept-Îles, Denis Jutras.

L’homme qui était à l’intérieur de la résidence a été fortement intoxiqué par la fumée. Il a été transféré au centre hospitalier de Québec. La victime serait hors de danger.

Avertisseur de fumée

Il n’y avait pas d’avertisseur de fumée dans le bâtiment, soutient monsieur Jutras. On le martel depuis des décennies, l’importance d’un avertisseur de fumée, donc ça aurait avisé la personne immédiatement, il aurait pu réagir beaucoup plus rapidement et nous on aurait pu intervenir beaucoup plus rapidement , déclare-t-il.

Denis Jutras estime que le pire a été évité de justesse.

Pour le moment, les autorités ignorent les causes de cet incendie.

Avec les informations d'Alix-Anne Turcotti