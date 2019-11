Un nouveau groupe au Sénat pour mieux représenter les régions

Selon eux, la nouvelle organisation permettra au Sénat de continuer à être pertinent , peut-on lire dans le communiqué qu’ils ont publié lundi.

Le Groupe des sénateurs canadiens (GSC) compte des représentants de toutes les provinces, sauf Terre-Neuve et Labrador, et des sénateurs nommés tant par Stephen Harper que par Justin Trudeau et Paul Martin.

La formation de ce nouveau groupe survient alors que la colère dans l’Ouest est importante et que le gouvernement Trudeau n’a aucun élu en Alberta et en Saskatchewan.

Le GSC sera formé notamment des anciens conservateurs Josée Verner, Pamela Wallin, Vernon White et Scott Tannas, mais aussi des sénateurs indépendants Larry W. Campbell et David Richards.

Ensemble, ils auront accès à des ressources parlementaires pour faire de la recherche, mais auront aussi plus de temps de parole à la Chambre haute et des sièges officiels aux comités.

Scott Tannas sera le leader et Josée Verner la leader adjointe. Les deux postes sont toutefois par intérim.

On est un très très jeune groupe , explique Josée Verner en entrevue à Radio-Canada.

Elle explique que l’objectif du groupe est de changer d’approche.

On s’engage à représenter nos régions, a-t-elle dit. Plus de diversité, ce sont plus de Canadiens qui seront gagnants.

Le Sénat a été fondé en partie pour s'assurer que les intérêts régionaux étaient représentés au Parlement, un rôle d'une importance cruciale dans un pays aussi grand que le nôtre, peut-on lire dans le communiqué envoyé par le GSC. Les membres du GSC souhaitent que ce principe fondateur soit maintenu et respecté afin que la volonté de la majorité ne l'emporte pas toujours sur les intérêts régionaux.

Les membres du GSC ne seront pas liés par une ligne de parti pour les votes : ils seront libres de prendre position et de voter sur une initiative gouvernementale ou parlementaire indépendamment des affiliations politiques personnelles de chaque membre du groupe.

En entrevue à la CBC, le sénateur Scott Tannas a indiqué que l’une des missions du GSC sera de faire entendre les préoccupations de l’ouest du pays.

Nous avons été créés pour protéger les régions du pays et les minorités, a-t-il indiqué. Ce Parlement minoritaire fera en sorte que nous aurons un rôle important à jouer au Sénat et nous allons nous assurer que le gouvernement et le parti avec lequel il collaborera pour faire adopter une loi pensent à toutes les régions et non uniquement à une ou deux.

Le GSC sera le troisième groupe en importance au Sénat. Il aura plus de sièges que les libéraux, qui ne sont plus que neuf sénateurs dans leur caucus, le minimum requis pour être reconnu comme groupe officiel.