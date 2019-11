Une usine de gazéification pour éliminer l’enfouissement des déchets

Le site d’enfouissement de Saint-Lambert-de-Lauzon reçoit 37 000 tonnes de matières résiduelles chaque année, dont 95 % proviennent de Lévis. À ce rythme, il atteindra sa pleine capacité d’ici une quinzaine d’années.

Je crois que ce n’est pas l’avenir , affirme le maire Olivier Dumais qui défend la construction d’une usine de gazéification des déchets depuis plusieurs années.

Grâce à un procédé de gazéification à haute température, cette usine transformerait les déchets en gaz de synthèse. Cette énergie pourrait notamment être utilisée comme substitut au gaz naturel, selon l’entreprise 3R Synergie qui fait la promotion de ce type de projets au Québec.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Une usine de gazéification ne dégage aucune émission polluante selon le concept présenté par l'entreprise 3R Synergie. Photo : 3R Synergie

Les résidus sont granulés et produisent, entre autres, du métal, de l’additif à béton et de la laine de roche.

Au Japon, ça fait plusieurs années que ça fonctionne. Je ne suis pas un expert en la matière, mais je pense que ça vaudrait la peine de l'analyser , avance M. Dumais soulevant que plusieurs élus municipaux du Québec se sont rendus au Japon ces dernières années pour en savoir davantage sur cette technologie.

L’investissement nécessaire pour la construction d’une telle usine en Chaudière-Appalaches dépasserait les 100 millions de dollars. Le problème est qu’il faut des masses incroyables de déchets pour que l’usine soit rentable.

Seulement Saint-Lambert-de-Lauzon et Lévis, ce n’est pas assez de déchets donc ça doit être un projet Chaudière-Appalaches. C'est même une technologie qui pourrait vider les sites d'enfouissement pour l'approvisionner en déchets , croit le maire Dumais.

« Effet pervers »

La Ville de Lévis est toutefois d’avis que ce projet va à l’encontre des efforts de réduction des déchets à la source effectuée ces dernières années.

On pourrait se retrouver avec l'effet pervers où on dirait aux gens : ‘’plus vous produisez de déchets, meilleur c'est pour notre usine de gazéification'' , affirme le maire de Lévis Gilles Lehouillier.

Le maire souligne d’ailleurs que le nombre de déchets acheminés au site d’enfouissement a diminué de 55 000 à 37 000 tonnes depuis le début des années 2000, alors que la population augmente de pratiquement 1000 résidents à Lévis chaque année.

Vers le « zéro déchets »

37 000 tonnes de déchets sont enfouies chaque année au site de Saint-Lambert-de-Lauzon. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Gilles Lehouillier croit que la vraie recette est de promouvoir le mouvement zéro déchet et de poursuivre les efforts de compostage et de recyclage.

Le compostage coûte 60 $ la tonne et le recyclage coûte 75 $. Quand on arrive avec les techniques plus modernes de gazéification, on est rendu à pratiquement 300 $ la tonne , avance-t-il.

Une technologie peu connue

Le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets soulève pour sa part le manque d’informations neutres et vérifiables sur cette technologie. Plusieurs pays auraient tenté de l’implanter sans succès.

Selon l’organisme, il faut être vigilant sur les suppositions effectuées par le promoteur. 3R Synergie avance que l’usine n’émane aucune pollution et qu’elle permet d’éliminer l’enfouissement des déchets.

Ce n’est pas vrai qu’il y a zéro pollution, affirme le directeur général du Front commun, Karel Ménard. On n'a pas assez d'informations. Ça nous apparaît un langage marketing pour vendre ça aux élus dans un contexte où la pression populaire est importante pour réduire les gaz à effets de serre.

Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets Photo : Radio-Canada / Pierre Deshaies

M. Ménard affirme que beaucoup de matières recyclables ou compostables sont toujours envoyées dans les sites d’enfouissements. Il faut plutôt s’attaquer à ce problème avant d’investir des millions de dollars dans une usine de gazéification, croit-il.

Si on investit une somme de 100 millions de dollars dans des activités de sensibilisation pour réduire à la source, réutiliser, recycler et composter, on n'aurait plus besoin d'avoir des lieux d'enfouissement technique comme on les connaît aujourd'hui. Karel Ménard, directeur général, Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets

L’avenir des sites d’enfouissement

Tant la Ville de Lévis que le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets ne veulent toutefois pas mettre une croix au projet d’usine de gazéification.

La Ville de Lévis a d’ailleurs mis sur pied un comité de suivi sur la gestion des déchets afin de réfléchir à l’ensemble des options disponibles pour éliminer le plus possible l’utilisation des sites d’enfouissement.

Siégeant à ce comité, le maire de Saint-Lambert-de-Lauzon est sensible aux conclusions de ces travaux.

Quinze ans, c'est demain. Il y a un besoin urgent de regarder présentement pour autre chose si on ne veut pas continuer à agrandir et agrandir et prendre des terres agricoles , prévient-il

Olivier Dumais souhaite d'ailleurs défendre ce projet devant le gouvernement du Québec.