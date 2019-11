Pannes de courant : des dizaines de milliers de clients devront encore patienter

Plus de 60 000 foyers, commerces et exploitations agricoles sont toujours privés d’électricité trois jours après la tempête hivernale qui a déferlé sur le Québec. Hydro se donne jusqu'à demain pour rebrancher tout le monde.

Selon le dernier bilan publié à 11 h lundi matin par la société d’État, 61 020 clients restaient encore à rebrancher à la suite de l'importante panne de vendredi dernier qui a touché près d’un million d’abonnés au Québec et des dizaines de milliers d’autres en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Les pannes se concentrent essentiellement au Québec dans les régions de l’Estrie (11 577 clients), du Centre-du-Québec (9168clients), Chaudière-Appalaches (9289clients), de la Montérégie (6821 clients) et les Laurentides (6130 clients).

Notons que 5000 clients sont toujours sans électricité à Montréal.

Plus de 2900 pannes restent à réparer, selon le dernier bilan d’Hydro-Québec dont l’objectif est d’avoir rebranché tous les clients d’ici mardi.

Or, les importants dégâts causés dans certains secteurs par les vents qui ont atteint 120 km/h par endroits sont difficiles à réparer dans les secteurs boisés, les zones isolées ou encore dans les cours des résidences où les camions et la machinerie lourde ne peuvent accéder.

Ça va prendre des nacelles ou des grutiers pour nous aider à nous rendre sur les lieux. Ces équipements spéciaux rendent la tâche de nos monteurs plus complexe que pour des cas réguliers , a expliqué dimanche le PDG d’Hydro-Québec.

Une centaine d'équipes sont à pied d'oeuvre jour et nuit pour rétablir le courant partout sur le réseau électrique québécois. Photo : Hydro-Québec

Plus de 450 équipes de réparation, certaines venues de Détroit, du Nouveau-Brunswick et d’Ottawa sont toujours à pied d’œuvre au Québec pour rétablir le courant. Ce qui représente plus de 1200 employés à temps plein qui se consacrent essentiellement à la réparation du réseau.

Dimanche, la direction d’Hydro-Québec estimait qu’au moins 250 poteaux cassés devaient être remplacés et parfois des portions du réseau de distribution sont carrément à rebâtir, ce qui représente également un défi en matière d’acheminement du matériel sur les lieux de toutes ces pannes.

En attendant le retour de l’électricité, plusieurs municipalités ont mis sur pied des centres d’hébergement temporaire pour permettre aux personnes privées d’électricité depuis trois jours maintenant de dormir au chaud, de s’alimenter et de pouvoir recharger leurs appareils de communication.

Après les pannes, les inondations

Les pluies diluviennes de jeudi ont provoqué de nouvelles inondations en Beauce. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Dans certains secteurs, comme en Beauce ou en Estrie notamment, il n’y a pas que les pannes d’électricité qui obligent des résidents à évacuer leur demeure. Les inondations provoquées par les pluies diluviennes de jeudi ont également forcé l’évacuation de plusieurs dizaines de résidences, d'entreprises et de commerces.

Déjà, les questions d’assurance se posent. En entrevue à RDI matin, Louis Cyr, courtier en assurance, a rappelé que les dommages causés par le vent, tels que des toitures arrachées ou des chutes d’arbres font partie des assurances de base dans l’ensemble des contrats.

Toutefois, pour les aliments perdus dans le congélateur, il faut savoir qu’après la crise du verglas, les assurances ont décidé de les intégrer dans les garanties complémentaires et ils sont sujets à la franchise, dit-il.