Premiers clients à la SQDC de Chicoutimi

Le magasin est situé rue Montcalm au centre-ville, dans l’ancien édifice du magasin J.W. Picard.

Ça fait plus d’un an que c’est légal et ça fait plus d’un an que j’attends , a dit l’un d’eux en attentant l’ouverture des portes.

Le magasin devait ouvrir il y a un an, en même temps que les premières succursales au Québec, mais l'ouverture a été reportée à quelques reprises.

C'est la deuxième boutique de la SQDCSociété québécoise du cannabis dans la région, après celle d'Alma qui accueille les clients depuis le 21 octobre.

D’ici le mois de mars, il devrait y avoir un total de 43 succursales de la SQDC au Québec.