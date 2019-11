Un homme de Brandon veut des dommages-intérêts à la suite de la mort de sa femme

Un résident de Brandon lance une poursuite contre un centre de soins personnels de la ville et l’autorité de santé régionale Prairie Mountain. Il allègue que le décès de sa femme est dû à un manquement du personnel.

Sharen Davis est morte le 29 octobre 2017. La mère de famille de 66 ans souffrait de démence vasculaire et avait besoin de soins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle a séjourné pendant 25 jours au centre de soins personnels Fairview, à Brandon, sa ville de résidence.

En juillet, son mari, Hugh Davis, a dit à CBC que sa femme était en assez bonne santé quand il l’a déposée au centre de soins en septembre 2017 pour un peu de repos avant un voyage.

Quand elle est rentrée chez elle, le 3 octobre, M. Davis a remarqué qu'elle ne se sentait pas bien et avait des plaies.

Une infection urinaire, une insuffisance rénale et une pneumonie bactérienne ont été diagnostiquées chez Sharen Davis. Elle a été admise dans un centre de soins palliatifs où elle est morte 17 jours plus tard.

Un manque d'attention

Dans sa poursuite, Hugh Davis et d’autres membres de sa famille allèguent que le personnel n’a pas lavé et n'a pas changé les vêtements de Mme Davis assez régulièrement. Ils estiment aussi que le personnel n’a pas consulté le médecin assez souvent ou ne lui a pas demandé d'examiner cette dernière quand elle est tombée malade. Selon eux, le centre de soins et l'autorité régionale de la santé n'ont pas respecté le devoir de prendre en charge Mme Davis correctement.

À la suite des gestes du personnel soignant, M. Davis n’a pas été capable de faire le deuil de son épouse correctement. Il a été contraint de déposer une poursuite contre l'autorité de santé régionale Prairie Mountain, afin de contacter les gens responsables de l’enquête sur la mort de son épouse et s'assurer qu'elle serait effectuée correctement. De plus, M. Davis a dû raconter à de nombreuses reprises les évènements qui ont conduit à la mort de Mme Davis et revivre cette tragédie , indique le document.

Un porte-parole de l'autorité régionale de santé précise dans un courriel qu'elle ne commentera pas l'affaire, puisqu'elle est actuellement devant les tribunaux.

L'autorité de santé a dit à CBC en juillet qu'elle s'est penchée sur trois problèmes après la mort de Mme Davis : la tenue des dossiers de patients, l’affectation des soins et la documentation. Elle ajoute que ces problèmes ont été réglés.

L’autorité de la santé n’a pas encore déposé d'exposé de la défense et aucune des allégations n’ont été examinées par la cour.

151 enquêtes en cours

Hugh Davis a déposé la poursuite avec l’aide de l’Office de protection des personnes recevant des soins (OPP) qui a pour mission d’apporter des mesures de protection supplémentaires pour l’ensemble des Manitobains et leur famille.

Selon les informations recueillies en juillet par CBC, cette poursuite faisait partie de 170 dossiers qui font l'objet d'enquêtes de l'Office.

Trois quarts des dossiers font l'objet d'enquêtes depuis les trois dernières années.

Sur les 170 dossiers ouverts, 19 sont clos. Cent cinquante et une enquêtes sont encore en cours, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de la province en date de la semaine dernière.

Selon le ministre de la Santé, Cameron Friesen, la durée des enquêtes a augmenté au cours des 10 dernières années étant donné la complexité des enquêtes et des critères plus rigoureux.

La famille Davis poursuit l'autorité régionale de la santé Prairie Mountain pour dommages et intérêts majorés et punitifs.