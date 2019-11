Le virage à 180 degrés de Joey Robin Haché

J’ai fait un virage de 180 degrés en ce qui concerne le style musical , explique l’auteur-compositeur-interprète qui refuse de catégoriser son style musical.

Il critique d’ailleurs le vedettariat et les stéréotypes de la musique dans la chanson Game Over, le premier extrait de l’album.

Trente délaisse les airs folks ambiants qu’on lui connaissait pour offrir un mélange d’univers musicaux qui collent aux propos de chaque texte.

Si les figures de style et les images font toujours partie de son écriture, il explique avoir misé sur des textes plus directs.

Auparavant, j’utilisais la poésie de manière plus vague, basée sur le ressenti. C’était plus nébuleux [...]. Aujourd’hui, c’est beaucoup plus descriptif. Les problèmes sociaux, l’industrie musicale, les problèmes psychologiques, je vais plus concrètement dans ces sujets-là.

Joey Robin Haché, auteur-compositeur-interprète