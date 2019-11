Une exposition créée en 48 heures pour les Rendez-vous de la photographie de Val-d’Or

Sept photographes ont été conviés à participer au Challenge, raconte le photographe et enseignant Jean Martin. Le jeudi matin ils se présentaient et ils n'avaient rien. Et en bout de ligne, le vendredi soir on devait présenter une exposition.

Les artistes Marina Fontaine et Geneviève Lagrois ont pris part à l'événement. Elles avouent ne pas avoir eu de difficulté à composer avec la pression du temps puisque cela fait partie de leur réalité de photographe au quotidien.

Les photographies de Geneviève Langrois, qu'elle a prises dans le cadre du Challenge 48 heures des Rendez-vous de la photographie de Val-d'Or. Photo : VD'clic

Ça fait du bien d'avoir un peu de défi, explique Geneviève Lagrois. J'ai toujours bien travaillé quand j'avais des devoirs à remettre à la dernière minute. Même quand je travaille, quand j'ai de grosses fins de saison de mariage et que tout est à livrer en même temps, ça va bien quand j'ai 1 000 affaires à faire.

Marina Fontaine, qui se spécialise dans le portrait et dans les photographies de mariage, est sortie de sa zone de confort dans le cadre de l'événement.

Les photographies de Marina Fontaine, qu'elle a prises dans le cadre du Challenge 48 heures des Rendez-vous de la photographie de Val-d'Or. Photo : VD'clic

J'ai pris des plantes en photo! s'exclame-t-elle en riant. On est loin de photo d'humains! Des plantes à travers du papier bulle. J'ai vraiment fait quelque chose que je ne fais pas d'habitude.

Le résultat est présenté jusqu'au 1er décembre à la salle des Insolents du Complexe culturel Marcel-Monette.