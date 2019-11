Deux restaurants partent en fumée à Saint-Sauveur

Un bâtiment abritant deux restaurants – une franchise de la chaîne Amir et une autre de la chaîne Steak Frites St-Paul – a été détruit par les flammes, lundi matin, à Saint-Sauveur, dans les Laurentides.

L'incendie s'est déclaré peu avant 1 h du matin. Puisque les deux établissements étaient vides à cette heure tardive, on ne rapporte aucune victime.

Le bâtiment était sis au 86 rue de la Gare, près du chemin du Lac-Millette. Il s'agit d'une perte totale.

Selon les pompiers, les flammes ont pris naissance dans le sous-sol, mais elles se sont propagées rapidement au reste du bâtiment.

Le chef du service de sécurité incendie de Saint-Sauveur, Gérald Plante, écarte d'emblée l'hypothèse de l'incendie criminel.

On n'a aucune trace d'effraction, rien au niveau du bâtiment, aucune odeur d'essence, et on sait que c'était vraiment dans le panneau électrique à notre arrivée , a-t-il expliqué à Radio-Canada.

On s'enligne probablement pour un feu d'origine accidentelle. Gérald Plante, chef du service de sécurité incendie de Saint-Sauveur

Une enquête permettra de déterminer, au cours des prochains jours, si les pannes d'électricité qui ont lourdement affecté les Laurentides en fin de semaine ont pu jouer un rôle dans le déclenchement de l'incendie.

Une quarantaine de pompiers de Saint-Sauveur, de Morin-Heights et de Sainte-Adèle ont combattu le brasier.

Les immeubles voisins n'ont pas été endommagés. De plus, aucune évacuation n'a été nécessaire.

Avec les informations de Karine Bastien